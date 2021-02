Pochettino garante PSG sem desespero para recuperar Neymar: “respeitaremos o programa”

Treinador argentino não quer antecipar o retorno do camisa 10 e diz que resultados e adversários não influenciarão

A ausência de Neymar no PSG segue repercutindo no clube francês. Fora de combate desde o dia 10 de fevereiro, quando sofreu uma lesão na virilha, o camisa 10 deve retornar somente em meados de março. Maurício Pochettino sabe que a lesão deve ser tratada da melhor maneira possível para ter o brasileiro na sequência da temporada e não pensa em acelerar o tratamento.

"Neymar seguirá o programa que foi estabelecido pelos médicos", disse o treinador do PSG. "Vai muito além do resultado de uma partida. Este programa será respeitado. O que queremos é seu bem. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível e na melhor forma possível. Veremos quando o tempo certo virá e isso será independente dos resultados e das partidas".

Nos primeiros desafios sem o brasileiro, o Paris Saint-Germain não sentiu a falta do jogador mais caro da história. Neymar ficou apenas na torcida contra o Barcelona e viu seus companheiros golearem o Barcelona em pleno Camp Nou por 4 a 1, com um show de Kylian Mbappé, autor de um hat-trick. Três dias antes, o time já havia entrado em campo sem Neymar e venceu o Nice por 2 a 1.

Antes do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, no dia 10 de março, o time parisiense terá uma sequência de três desafios na Ligue 1. Neste domingo (21), enfrenta o Mônaco no Parque dos Príncipes. Em seguida, dois jogos fora de casa: contra Dijon (no dia 27) e Bourdeaux (no dia 3).

Na temporada 2020/21, Neymar foi responsável por 13 gols e seis assistências em 18 partidas com o PSG. O número poderia ser maior se não fossem as lesões a infecção por Covid-19 no início da temporada. Já são 16 partidas ausente somente na atual campanha. O PSG não trabalha com data para seu retorno, mas a expectativa é de vê-lo em campo contra o Barcelona, no Parque dos Príncipes.