Neymar defende Messi de críticas: "As pessoas falam demais"

O argentino tem sido criticado desde sua chegada ao PSG, e o brasileiro não está gostando disso

O Paris Saint-Germain foi campeão do Troféu dos Campeões, a recopa da França, e viu Lionel Messi ter grande participação no resultado sobre o Nantes. A atuação do argentino animou os torcedores, que viram Neymar reclamar das críticas que vinham fazendo ao camisa 30.

Desde que chegou ao PSG, em 2021, vindo do Barcelona, Lionel Messi tem vivido uma experiência um tanto diferente. O argentino não foi o grande protagonista em sua primeira temporada na equipe, e até vem sofrendo críticas por seu desempenho, principalmente pelo fracasso do time francês em conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez. E quem não está gostando nada disso é Neymar.

Depois que Messi marcou um dos quatro gols da vitória do Troféu dos Campeões, o brasileiro foi questionado se, depois de um início aquém do que se esperava de Messi, o jogo contra o Nantes teria marcado uma virada de chave, que iniciaria uma melhora no desempenho do jogador argentino. E a resposta de Neymar foi dada em certo tom de irritação,

"Acho que não. Eu acho que as pessoas falam demais", disse o craque brasileiro ao Prime Video. "Elas não sabem o que está acontecendo todos os dias, o que está acontecendo lá dentro. "Leo, é Leo. Ainda é o Leo, isso não muda. Não, ele continua fazendo a diferença. Ele se adapta. É óbvio que esperamos que tudo corra bem para nós três, para mim, para Leo, para Kylian [Mbappe]. Se nós três estivermos bem, tenho certeza de que é bom para a equipe".

"Estou satisfeito, tivemos uma partida muito boa com a equipe. É muito importante começar a temporada ganhando, é uma partida que termina em um troféu. Aconteça o que acontecer, você tem que ganhar", completou, animado para a temporada que vai começar.

O PSG estreia na Ligue 1 neste sábado (6), às 16h (de Brasília). O primeiro jogo da temporada do Campeonato Francês será contra o Clermont, fora de casa. Mais tarde, no dia 13, pela segunda rodada, será a primeira partida no Parque dos Príncipes, contra o Montpellier.