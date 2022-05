Messi, o azarado? Argentino tem mais chutes na trave do que gols na Ligue 1

Após quase nove meses de atuação pelo PSG, Lionel Messi ainda não encontrou a perfeição que demonstrava pelo Barcelona. No último domingo (08), o jogador acertou mais uma vez a trave e ficou sem marcar o tento que poderia ter dado a vitória aos parisienses, depois do empate em 2 a 2 contra o Troyes.

Mais do que um chute no travessão, Messi soma muito mais acertos nos postes do gol do que tentos marcados, em si, pela Ligue 1: são apenas quatro bolas na rede contra dez traves em 2021/22, batendo o recorde desde 2006/07.

Mesmo com poucos gols, diferente do que normalmente mais fazia no Barcelona, o jogador soma 13 assistências para gol atuando pelo PSG. Contra o Saint Étienne, em novembro de 2021, Messi deu todas os passes dos três tentos marcados pela equipe de Paris, por exemplo.

A partida acabou em 2 a 2, com gols marcados por Marquinhos e Neymar, de pênalti. O Troyes chegou ao empate com Ugbo e Tardieu, também em cobrança de penalidade, finalizando o placar. O camisa 10 ainda marcou outro tento para o PSG, mas que acabou anulado após a revisão do VAR.