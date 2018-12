Neymar confessa: "2018 foi um ano difícil e de muito aprendizado para mim"

O craque brasileiro reconheceu as dificuldades e mira sucesso na Copa América de 2019

Neymar iniciou 2018 cheio de expectativas, mas a verdade é que o ano não foi dos melhores para o craque brasileiro, que se lesionou meses antes da Copa do Mundo, foi eliminado com a Seleção nas quartas de final, para a Bélgica, virou chacota mundial por causa do excesso de quedas nos gramados e ainda ficou de fora do Top 10 dos melhores jogadores do mundo na temporada.

O próprio jogador do PSG reconheceu o ano difícil, mas garantiu que já encontrou forças para se recuperar e mira sucessos tanto com a equipe francesa quanto com a Seleção. E a Copa América que será realizada em 2019, em território brasileiro, já aparece como um grande objetivo para o capitão de Tite.

“Foi um ano difícil. Foi um ano de muito aprendizado, difícil para mim, principalmente. O momento é de retomada. Sofremos um grande baque no meio do ano, foi muito complicado, principalmente para mim. Agora a retomada é no jogo. É buscar forças, encontrar uma nova identidade, o ciclo de jogadores muda automaticamente. Temos que vencer, que isso é o mais importante”, afirmou em Uberlândia, onde participou do amistoso ‘Futebol Contra a Fome’.

O seu foco é a sua realidade pic.twitter.com/AX9ZfIFjoo — Neymar Jr (@neymarjr) 19 de dezembro de 2018

“O ano vem com muitos objetivos a serem conquistados, muitos sonhos a serem buscados, e eu vou procurar fazer meu máximo não só dentro de campo. Buscar coisas que possam me fazer feliz também. Copa América está aí, é muito importante”, completou para a TV Integração.

Após a eliminação na Copa do Mundo, Neymar disputou todos os seis amistosos da Seleção e fez 18 gols pelo PSG considerando todas as competições disputadas pela temporada 2018-19 do futebol europeu.