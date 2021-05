Neymar aponta quatro brasileiros que vão brilhar na Europa; Flamengo lidera lista

Craque do PSG citou dois jogados rubro-negros, um do Palmeiras e um do Santos ao falar de jovens que devem aparecer na Europa em breve

Neymar está na Europa desde 2013, mas não deixa de acompanhar o futebol brasileiro. Com certa frequência, o brasileiro publica imagens torcendo para o Santos quando o Alvinegro joga alguma partida decisiva. Mesmo longe do Brasil, o craque sabe quem se destaca por aqui.

Antes do torneio de futebol promovido por ele e uma de suas patrocinadoras, Neymar foi perguntado sobre os principais jovens do futebol brasileiro e ele apontou jogadores que realmente estão muito bem nos campeonatos locais. Na lista do craque do PSG, dois jogadores do Flamengo se destacam.

"Gabriel Menino... tem também o Kaio Jorge do Santos, ele é muito talentoso. Já assisti a duas partidas da Libertadores onde ele estava jogando, ele pode brilhar na Europa. Também gosto muito do Gerson do Flamengo. O tempo dele no Brasil já passou, ele precisa vir para a Europa! Gabigol também pode fazer um ótimo trabalho na Europa. [Tem] tantos outros jogadores, mas esses quatro nomes são os principais jogadores brasileiros da atualidade e devem jogar na Europa", disse Neymar à Red Bull.

O versátil jogador do Palmeiras já foi companheiro de Neymar na seleção brasileira. Menino foi convocado por Tite para as primeiras rodadas das Eliminatórias, mas foi cortado em sua segunda convocação após testar positivo para a Covid-19. Kaio Jorge é mais um Menino da Vila que aparece com destaque e após ser listado no NXGN 2021, pode se transferir para a Europa em breve.

Gerson nunca atuou com Neymar, mas o "pedido" do atacante do PSG pode acontecer nos próximos dias. O meio-campista do Flamengo está em negociações com o Olympique de Marselha, um dos grandes rivais do Paris Saint-Germain e comandado por Jorge Sampaoli.

Gabigol é quem mais conhece Neymar. Medalhistas de ouro nas Olimpíadas de 2016, os dois se reencontrarão daqui a alguns dias, quando o Brasil se reune para a disputa de mais duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Há grandes chances dos dois serem parceiros de ataque também na Copa América.

Sobre as chances de defender o ouro olímpico nos Jogos de Tóquio, Neymar não confirmou sua participação, mas não escondeu o desejo de participar de sua terceira olimpíada.

"Meus planos para este ano são vencer todas as competições das quais vou participar. Não tenho certeza se vou jogar os Jogos Olímpicos, mas sei que adoro vencer e quero jogar o máximo de competições possíveis. Vamos ver o que acontece", destacou.