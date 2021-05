Flamengo encara dia D por futuro de Gerson e Ceni pede permanência do volante

Diretoria espera por um desfecho nesta quinta-feira (20) e bate o pé por 35 milhões de euros

Depois da ressaca pelo empate em 2 a 2 com a LDU, que garantiu a classificação antencipada do Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores, a diretoria Rubro-Negra voltará às atenções para a situação de Gerson.

Está prevista para esta quinta-feira (20) uma reunião com os representantes do Olympique de Marseille e a expectativa é por um desfecho. O Flamengo, que espera receber algo em torno de 35 milhões de euros e manter 20% de uma futura venda, já não está otimista quanto a possibilidade do clube francês aceitar todas as exigências.

Há um consenso de que os 25 milhões de euros oferecidos não são suficientes para levar Gerson e até o momento o Marseille não oficializou uma nova proposta nos moldes dejados pela diretoria do Flamengo. A demora começa a deixar alguns dirigentes desacreditados no negócio.

Depois da partida contra a LDU, em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni externou o desejo pela permanência de Gerson.

"Converso com ele(Gerson) todos os dias. Eu quero muito que ele fique, gostaria muito que ele ficasse. Entendo as necessidades que a direção tem, mas desde que chegamos não tivemos contratações. A manutenção do Gerson é importante se a gente quiser ser campeão. Não só a manutenção dele, como como a chegada de mais jogadores. Não sou eu que pago as contas, nessa parte eu não entro. É um momento de pandemia, de crise, dificuldades, o clube faz tudo para manter suas dívidas em dia, não só com os atletas, com fornecedores e essa parte eu não entro".

Apesar do pedido de Rogério Ceni, o Flamengo sabe internamente que segurar o Gerson não será tarefa fácil. Mesmo que o jogador não seja negociado com o Marseille, existe a expectativa de que outras propostas cheguem, mais perto da janela de transferências da Europa, que abre no dia 1 de julho. O volante, inclusive, vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao futebol europeu.