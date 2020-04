TV: Uefa quer retorno da Champions e Europa League em agosto

Principal torneio continental da Europa pode ter fase mata-mata decidida num curto intervalo de dias

As edições da temporada 2019/2020 dos dois principais interclubes da Europa podem ser decididas em agosto, segundo informações divulgadas pela emissora italiana Sky Sport.

A ideia da Uefa seria que primeiro acabassem as ligas nacionais até julho e que só no mês seguinte os torneios continentais se definissem. A temporada 2021/2022, neste cenário, só começaria em outubro.

A entidade tem encontro marcado para a próxima terça-feira com os clubes para discutir o calendário.

Veja abaixo como ficariam as datas da Champions e da se as informações da Sky Sports se confirmarem.

Liga dos Campeões

Os quatro últimos classificados às quartas de final seriam conhecidos nos dias 7 e 8 de agosto, com a realização dos duelos de volta de x , x , de Munique x e x .

As quartas de final seriam disputadas nos dias 11 e 12 de agosto (ida) e 14 e 15 de agosto (volta). As semis também teriam um intervalo de só três dias (idas em 18-19 e voltas em 21-22 de agosto). Por fim, a grande decisão seria realizada no dia 29 do mesmo mês em Istambul ( ).

Liga Europa

Dois jogos de ida das oitavas que não foram disputados aconteceriam nos dias 2 e 3 de agosto ( x e x ). Todos os jogos de volta desta fase seriam no dia 6.

As partidas de ida das quartas de final aconteceriam no dia 10 e as de volta no dia 13. As semis seriam em 17 de agosto (primeiro jogo) e 20 (segundo jogo). A final seria no dia 27 em Gdansk ( ).