Ney Franco demitido: quem será o novo técnico do Cruzeiro na Série B?

Auxiliar técnico Célio Lúcio assume a Raposa, que está no mercado em busca de novo treinador

Ney Franco foi demitido do cargo de treinador do . Após o empate com o Oeste, que amarga a última colocação da do Brasileirão, o treinador deixa o time de Belo Horizonte com apenas duas vitórias em sete jogos, além de quatro derrotas e um empate.

O Cruzeiro ainda não buscou nomes para o comando, e será assumido interinamente pelo auxiliar técnico Célio Lúcio. O presidente Sérgio Rodrigues afirmou que a equipe já trabalha para encontrar um substituto.

Após a curta passagem pelo Cruzeiro, Ney Franco agradeceu a oportunidade de dirigir a equipe. Essa foi sua segunda passagem pelo clube, onde também passou pelas categorias de base.

“Quero deixar meu agradecimento ao presidente Sérgio e toda diretoria de futebol. Aos jogadores, funcionários que estavam no dia a dia do departamento e todos os torcedores que nos apoiaram. Fico na torcida para que o Cruzeiro saia dessa situação e tenha muito sucesso sempre. Deixo também meu muito obrigado aos jogadores, que se empenharam e trabalharam muito, infelizmente os resultados não vieram".

Entre os nomes disponíveis no mercado, se destaca Ramon Menezes, recentemente demitido pelo Vasco. Além da boa largada no Brasileirão comandando o Cruzmaltino, o treinador também tem ligação com o clube de Minas, onde jogou de 1989 até 1993.

Outro nome de peso seria o de Luiz Felipe Scolari, desempregado desde setembro do ano passado, quando foi demitido pelo . Mais do que a carreira vitoriosa, Felipão é identificado com o clube, onde foi campeão da Copa Sul-Minas em 2001. Apesar disso a contratação não deve ser fácil, devido aos altos custos envolvidos e a situação financeira delicada do Cruzeiro.

Por fim, outros nomes disponíveis no mercado são Thiago Larghi (demitido recentemente do ), Cristovão Borges e Alberto Valentim (ambos sem clube desde fevereiro), Oswaldo de Oliveira (demitido pelo em setembro de 2019) e Paulo Roberto Falcão e Celso Roth (parados desde 2016).

O próximo confronto do Cruzeiro será contra o Juventude, na próxima sexta (16). A equipe do Rio Grande do Sul ocupa a parte de cima da tabela, vindo de uma sequência de três partidas sem derrotas, com duas vitórias e um empate.