Newcastle x Manchester City: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste domingo (21), pela terceira rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Newcastle e Manchester City se enfrentam neste domingo (21), no St. Jame's Park, a partir das 12h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com uma vitória e um empate até o momento no campeonato, o Newcastle quer mostrar a sua força diante do poderoso rival. A equipe, em quarto lugar com 4 pontos, não terá Shelvey, lesionado, enquanto Targett, Frases e Frafth são dúvidas. Os brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton devem continuar entre os titulares.

O Manchester City, por sua vez, vai em busca de ais um triunfo para começar uma nova arrancada na ponta da tabela, já que lidera o Inglês, com duas vitórias. Lesionado, Laporte segue como desfalque, dando a vaga para Nathan Ake.

Prováveis escalações

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Foden.

Possível escalação do Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Almiron, Joelinton, Guimaraes, Willock, Saint-Maximin; Wilson.

Desfalques da partida

Manchester City:

Laporte: departamento médico.

Newcastle:

Shelvey: lesionado.

Quando é?

JOGO Newcastle x Manchester City DATA Domingo, 21 de agosto de 2022 LOCAL Etihad Stadium, Manchester - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Manchester City

JOGO CAMPEONATO DATA City 4 x 0 Bournemouth Premier League 13 de agosto de 2022 West Ham 0 x 2 City Premier League 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x City Amistoso 24 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília) City x Crystal Palace Premier League 27 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Newcastle

JOGO CAMPEONATO DATA Brighton 0 x 0 Newcastle Premier League 13 de agosto de 2022 Newcastle 2 x 0 Nottingham Forest Premier League 6 de agosto de 2022

Próximas partidas