Newcastle quer se reunir para renovar com Bruno Guimarães no início de março

Volante tem contrato até 30 de junho de 2026. Ideia é que ele tenha valorização por causa do bom futebol apresentado no primeiro ano de St James' Park

O Newcastle deseja uma reunião com o estafe de Bruno Guimarães no início de março para discutir a renovação contratual do jogador, como soube a GOAL. Os Magpies querem valorizar o contrato do volante de 25 anos e deixá-lo com o maior salário do plantel.

O clube aguarda apenas a final da Copa da Liga Inglesa, marcada para o próximo domingo (26), em Wembley, para se reunir com os representantes do atleta e avançar nas tratativas por uma renovação.

O primeiro contato já foi feito, e a há interesse mútuo na extensão do vínculo do atleta. Os agentes do jogador já avisaram que topam negociar um novo acordo e estão dispostos a estender a permanência no clube.

O primeiro ano do brasileiro com as cores do clube foi acima das expectativas da diretoria. Ele é um dos principais nomes do elenco comandado por Eddie Howe e já ouviu da cúpula que terá um aumento salarial.

A promessa da cúpula agrada a Bruno Guimarães, que aparece na mira de outros gigantes da Europa. O Chelsea e o Real Madrid têm interesse na contratação do jogador, que se destacou com as cores do Athletico-PR no Brasil. O desejo com a renovação, inclusive, é evitar que o atleta fique seduzido por cifras maiores de clubes do Velho Continente.

O atual vínculo de Bruno Guimarães com o clube se encerra em 30 de junho de 2026 e deve ser estendido por pelo menos mais uma temporada. Não há multa rescisória no contrato do meio-campista com o Newcastle.

Na atual temporada, o volante de 25 anos fez 24 partidas, somando 1.813 minutos em campo. No período, ele fez quatro gols e se responsabilizou por três assistências.