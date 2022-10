Newcastle promete maior salário do elenco a Bruno Guimarães e prepara renovação

Diretoria se reunirá com estafe do brasileiro nos próximos dias a fim de discutir novo contrato, com duração maior e valorização nas bases do vínculo

O Newcastle já fez contato com o estafe de Bruno Guimarães e prometeu o maior salário do elenco ao brasileiro. Ele deve receber cerca de 200 mil libras esterlinas (R$ 1,189 milhão na cotação atual) por semana, como soube a GOAL.

Embora o jogador tenha contrato até 30 de junho de 2026, os Magpies estão dispostos a conceder um aumento ao atleta. Há receio de que ele receba uma proposta do Real Madrid na próxima janela de transferências, em janeiro deste ano. Por isso, os ingleses já se preparam para estender o vínculo do atleta que tem recebido convocações constantes para a seleção brasileira.

A promessa do Newcastle é dar uma valorização salarial ao jogador e estender o compromisso por ao menos mais uma temporada — até junho de 2027. As negociações se iniciarão nos próximos dias. O estafe do brasileiro é aguardado na Inglaterra para conversar. Os empresários Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian devem participar das tratativas para a melhora do acordo.

O projeto do Newcastle é renovar o contrato de Bruno Guimarães antes do início da Copa do Mundo. O clube inglês teme perder o atleta no mercado da bola por causa de um contrato defasado, mesmo que a contratação do volante tenha ocorrido há menos de um ano, em janeiro de 2022.

O Real Madrid monitora a situação de Bruno Guimarães no mercado da bola. Os espanhóis veem o brasileiro como um jogador promissor e não descartam uma investida na próxima janela de transferências. Após a saída de Casemiro, em agosto passado, o clube cogitou negócio, mas nem sequer o procurou. O atleta sabe do interesse dos espanhóis, mas ainda não recebeu contato de dirigentes ou da comissão técnica de Carlo Ancelotti.

Neste início de temporada na Europa, Bruno Guimarães soma oito partidas pelo Newcastle, sete na Premier League e uma na EFL Cup. No período, esteve em campo por 562 minutos, com dois gols e uma assistência.