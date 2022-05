Newcastle procura Barcelona por Coutinho; Aston Villa tem preferência de compra

O Newcastle demonstrou interesse na contratação de Philippe Coutinho, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Aston Villa. Os Magpies conversam com os catalães e estudam uma proposta, mas estão cientes de que há uma preferência de compra do Villa no mercado da bola.

Emprestado ao Aston Villa até junho de 2022, o brasileiro tem os direitos econômicos fixados em 40 milhões de euros (R$ 216,67 milhões na cotação atual). O clube precisa desembolsar o valor à vista para adquiri-lo, conforme estabelecido em contrato. Havia o desejo de tentar barganhar o valor com os catalães. Entretanto, diante do interesse do Newcastle, a situação fica complicada.

O Newcastle está disposto a pagar os mesmos 40 milhões de euros à vista por Coutinho, conforme apurado pela GOAL. O clube conversa diretamente com o Barcelona sobre a situação do jogador e está ciente de que a preferência por parte do Aston Villa é o principal empecilho para a sua contratação no mercado da bola.

Não é a primeira vez que o clube demonstra interesse na contratação do atleta brasileiro. Na janela de transferências de janeiro, houve interesse em sua aquisição. Contudo, não foi feita uma proposta que agradasse aos espanhóis nas tratativas.

Coutinho deseja permanecer na Premier League após meses de sucesso sob o comando de Gerrard no Aston Villa. O técnico inglês, inclusive, já solicitou a manutenção do atleta à diretoria de seu clube.

(C)Getty images

O jogador crê que o futebol inglês é o ideal para a manutenção de seu futebol. Desde que retornou ao país, onde já havia defendido o Liverpool, o meia-atacante de 29 anos fez 15 partidas, com quatro gols marcados e três assistências.

O estafe de Coutinho está em compasso de espera sobre o seu futuro. O jogador apenas sinalizou ao Barça com o desejo de seguir na Premier League para a próxima temporada. Ele tem contrato no Camp Nou até junho de 2023 e pensa que o seu ciclo no clube já se encerrou.

A ideia de Coutinho é garantir uma vaga entre os convocados de Tite para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada entre novembro e dezembro, no Qatar.