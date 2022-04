Náutico e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (2), nos Aflitos, a partir das 16h30 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (PE), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Santa Cruz DATA Sábado, 2 de março de 2022 LOCAL Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo (para PE), na TV aberta, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado (2), nos Aflitos.

MAIS INFORMAÇÕES

O Náutico encerrou a primeira fase na vice-liderança, com 17 pontos (cinco vitórias, dois empates e duas derrotas), e tebe a vantagem de ir direto para a semifinal, enquanto o Santa Cruz precisou jogar as quartas de final depois de ter terminado em terceiro, também com 17 pontos, mas com dois gols a menos que o rival (saldo de gols). No mata-mata, eliminou o Caruaru por 3 a 0, no Arruda.

Em 404 jogos disputados entre as equipes, o Santa Cruz soma 154 vitórias, contra 136 dos alvirrubros, além de 114 jogos disputados.

Porém, em matas-matas, a vantagem é do Náutico, que venceu 20 dos 37 disputados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 1 (3) x (4) 1 Náutico Copa do Nordeste 23 de março de 2022 Fortaleza 2 x 0 Náutico Copa do Nordeste 26 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Náutico Série B 9 de abril de 2022 A definir Náutico x Bahia Série B 16 de abril de 2022 A definir

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 1 x 1 Náutico Pernambucano 16 de março de 2022 Santa Cruz Cruz 3 x 0 Caruaru Pernambucano 19 de março de 2022

