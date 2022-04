Napoli x Fiorentina: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 21/22

Valendo a liderança, Napoli e Fiorentina se enfrentam neste domingo (10), no Estádio Diego Armando Maradona, às 10h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Napoli x Fiorentina DATA Domingo, 10 de abril de 2022 LOCAL Estádio Diego Armando Maradona - Nápoles, ITA HORÁRIO 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, vai transmitir o jogo deste domingo, no Estádio Diego Armando Maradona.

MAIS INFORMAÇÕES

Na cola do líder Milan, a equipe da Napoli poder mesmo que temporariamente, assumir a primeira colocação da Série A Italiana neste final de semana. Com 66 pontos na tabela, o time napolitano tem apenas um ponto de distância para o líder Milan, assim, buscará diante da Fiorentina os três pontos neste domingo.

Por sua vez, o time da Viola - como também é conhecido o visitante desta rodada, ocupa a oitava posição na tabela, com 50 pontos. Longe da liderança da Série A, a Fiorentina ainda luta por uma vaga na zona de classificação aos torneios continentais, onde está atualmente a dois pontos da Lazio, que surge na sexta colocação.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FIORENTINA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 1 x 1 Fiorentina Campeonato Italiano 19 de março de 2022 Fiorentina 1 x 0 Empoli Campeonato Italiano 3 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fiorentina x Venezia Campeonato Italiano 16 de abril de 2022 11h30 (de Brasília) Juventus x Fiorentina Campeonato Italiano 20 de abril de 2022 16h (de Brasília)

NAPOLI

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Napoli 2 x 1 Udinese Campeonato Italiano 19 de março de 2022 Atalanta 1 x 3 Napoli Campeonato Italiano 3 de abril de 2022

Próximas partidas