Napoli x Lazio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (3), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Napoli recebe a Lazio em jogo que promete ser agitado na tarde desta sexta-feira (3), no estádio Diego Armando Maradona, a partir das 16h45 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmitida ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na liderança da Serie A com 65 pontos, o Napoli quer alcançar a oitava vitória consecutiva. O time perdeu Mario Rui, suspenso, enquanto Giacomo Raspadori segue no departamento médico.

Do outro lado, a Lazio é a quarta colocada do campeonato, com 45 pontos. O time romano entra em campo precisando vencer para não perder a sua posição dentro do G-4. Nicolo Casale está suspenso e é desfalque certo.

Prováveis escalações

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Lazio: Provedel; Marusic, Romagnoli, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.

Desfalques

Napoli

Mario Rui está suspenso, enquanto Raspadori segue se tratando de lesão.

Lazio

Nicolo Casale cumpre suspensão.

Quando é?