Na fisioterapia, Antony gera atenção especial do departamento médico da seleção brasileira

Atacante convocado para a Copa do Mundo se recupera de uma lesão no quadril

Convocado para disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, Antony, do Manchester United, gera atenção especial do departamento médico da Canarinho. Isso porque o jogador ficou de fora dos últimos três jogos dos Red Delvis por estar se recuperando de uma lesão no quadril.

O atacante vem sendo monitorado de perto pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, e ainda não há expectativa de que entre em campo antes da apresentação dos jogadores, no dia 14 de novembro, no CT da Juventus, em Turim, na Itália, onde a equipe de Tite inicia a preparação para o Mundial.

“O Antony teve um pequeno problema na musculatura flexora do quadril direito, ele está num processo de recuperação. Estamos em contato com o jogador, com o departamento médico. Ele vem numa fase de recuperação. Temos tempo para que ele se recupere a tempo de estar conosco. Essa semana é importante, estamos dia a dia falando. É importante essa fase final”, disse Rodrigo Lasmar, que completou,

“Depende muito dessa semana. Falei com ele pela manhã, está se sentindo melhor, é precoce. Ele ainda não começou a treinar com o grupo, está na fisioterapia”.

Diferente de Antony, Lucas Paquetá, que também sofreu uma lesão recentemente, está 100% recuperado. Já no caso de Richarlison, há uma expectativa positiva de que ele entre em campo com a camisa do Tottenham antes da apresentação à seleção brasileira.