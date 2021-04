Muricy descarta propostas por Luciano e cita contrato com o São Paulo até 2022

"Claro que o jogador sempre quer melhorar as coisas, mas neste momento ele também entende a situação do clube", diz coordenador técnico

O coordenador técnico Muricy Ramalho descartou propostas por Luciano, do São Paulo. Nesta semana, o atacante disse que não quis saber de consultas de clubes aos seus empresários e falou em ficar "muito tempo" no Tricolor, mas também desejou uma valorização, em entrevista ao programa "Jogo Aberto", da Band.

Muricy citou o contrato em vigor de Luciano até dezembro de 2022, em entrevista ao programa Cadeira Cativa, da "Jovem Pan". A Goal apurou que o São Paulo fez recentemente uma proposta de valorização salarial ao atacante.

"Só posso falar e comentar do que temos aqui. Não chegou nada para gente em relação ao Luciano. Ele tem contrato até o final do ano que vem. Acho que agora tem de estar concentrado. Todos estamos concentrados nas competições que temos pela frente. Conversar pode. Ninguém pode fechar carreira de um jogador que, às vezes, quer uma transferência para fora do país. Não é o nosso caso, porque não queremos. Mas às vezes não depende do clube, depende do jogador", disse Muricy.

"O que é de verdade nesse momento é que tem contrato até o fim do ano que vem. Estamos satisfeitos com ele. Não chegou nenhuma proposta. Tem que continuar nosso planejamento, dele cumprir o contrato e jogar o que está jogando. Para nós ele é muito importante. É um atacante diferente. Não é só de frente. Jogador que arma jogo. No sistema do Crespo é muito importante. É uma coisa que não está em discussão, porque o contrato está em vigor. Ele está muito satisfeito aqui. Claro que o jogador sempre quer melhorar as coisas, mas neste momento ele também entende a situação do clube", completou o coordenador técnico do São Paulo.

Titular no time do técnico Hernán Crespo, Luciano fez nove jogos e um gol nesta temporada.