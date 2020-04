Mourinho trabalhou com Ronaldo Fenômeno... no Barcelona!

Antes de despontar como treinador, o português teve passagem pelo clube catalão e testemunhou a melhor temporada do atacante brasileiro

Atual técnico do , José Mourinho chocou o mundo nesta semana ao afirmar que Ronaldo, o Fenômeno, era melhor do que são Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Não chega a ser exatamente uma surpresa, uma vez que o treinador português já havia falado no passado que, em sua opinião, o Ronaldo brasileiro era melhor do que o Ronaldo Cristiano. A novidade foi ter incluído, em conversa com a Live Score, o nome de Lionel Messi.

José Mourinho nunca treinou o craque argentino, mas quebrou sua cabeça para montar sistemas para conseguir diminuir a influência de Messi – especialmente nas três temporadas em que trabalhou no . O retrospecto favorece o camisa 10, embora seja bem equilibrado: em 24 jogos foram sete vitórias para o português contra oito do barcelonista.

Por outro lado, Mourinho treinou CR7 no Real Madrid e conhece bem o seu compatriota – com quem não tem um bom relacionamento.

E, por mais que seja difícil se lembrar, José Mourinho também trabalhou com Ronaldo Fenômeno. O mais curioso de tudo: a parceria aconteceu no , quando Mourinho foi tradutor e auxiliar técnico do inglês Bobby Robson.

Mourinho, Bobby Robson e Ronaldo após conquistar a Recopa Europeia 1997 com o time do Barcelona pic.twitter.com/K2u8M43SMN — Memórias Do Futebol (@MemoriasFutebol) February 19, 2016

A temporada era 1996-97 e, além de Ronaldo, Mourinho também trabalhou com um meio-campista chamado Pep Guardiola – com quem anos depois desenvolveria uma feroz rivalidade nos clássicos entre Barça e Real.

Mourinho e Guardiola em treino do Barcelona no fim dos anos 90 pic.twitter.com/VgEK59S8T8 — Futmais (De 🏡) (@futtmais) January 11, 2020

E em meio às conversas que tinha com Guardiola, com certeza Mourinho falava com admiração a respeito do atacante brasileiro.

Increíble golazo de @Ronaldo Nazario para el FC Barcelona vs Compostela 1996 pic.twitter.com/yBJ8nu7jjl — Goles de Leyenda. (@GolesDeLeyenda) April 4, 2020

No único ano em que vestiu as cores do Barça, Ronaldo fez história e seria eleito melhor do mundo pela primeira vez: marcou 47 gols em 49 partidas – incluindo gols antológicos, como a arrancada sensacional sobre o Santiago de Compostela – números dignos do que Messi e Cristiano já fizeram (embora tenham superado esta marca mais de uma vez, cada).

Você pode discordar de Mourinho, em sua afirmação de que Ronaldo foi melhor do que são Messi e CR7, e apresentar inúmeros argumentos para defender a tese.

Mourinho, entretanto, pode dizer que seu argumento é apenas um: ter testemunhado, trabalhando no Barcelona, com a proximidade que poucos tiveram, a melhor temporada de um dos melhores jogadores de todos os tempos.