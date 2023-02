Monza x Milan ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste sábado (18), pela 23ª rodada do Italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

Monza e Milan se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 14h (de Brasília), no Estádio Brianteo, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após três derrotas consecutivas no Campeonato Italiano, contra Lazio, Sassuolo e Inter, o Milan venceu o Torino na última rodada por 1 a 0, e busca continuar vencendo para voltar ao G-4. Atualmente, a equipe ocupa a quinta colocação na tabela, com 41 pontos conquistados.

Do outro lado, o Monza vive boa fase no Campeonato Italiano, vindo de oito jogos sem derrotas na competição. A equipe ocupa a 10ª colocação na tabela, com 29 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Monza: Gregorio, Izzo, Marí, Santos; Ciurria, Sensi, Rovella, Donati, Caprari, Pessina; Petagna.

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Malick Thiaw; Calabria, Rade Krunic, Tonali, Hernandez; Brahim Diaz, Rafael Leão; Giroud.

Desfalques

Monza

Samuele Vignato, lesionado, desfalca o Monza.

Milan

Mike Maignan , Fikayo Tomori, Ismaël Bennacer, e Sergiño Dest, lesionados, desfalcam o Milan.

Quando é?