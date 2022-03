Sport Recife x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e informações da final da Copa do Nordeste 2022

É decisão! Sport Recife e Fortaleza entram em campo na noite desta quinta-feira (31), na Arena Pernambuco, às 21h35 (de Brasília), pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada e do Nordeste FC, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport Recife x Náutico DATA Quinta-feira, 31 de março de 2022 LOCAL Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata - PE HORÁRIO 21h35 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)

Quarto árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT, na TV aberta, a ESPN, na TV fechada e o Nordeste FC, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, na Arena Pernambuco. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Sport chega à sua sexta final da Copa do Nordeste e, com o apoio de sua torcida, quer abrir vantagem na disputa.

É AMANHÃ! A decisão está chegando, o grande dia da final. O Maior do Nordeste vai em busca do Tetra! 🏆 #AIlhaÉNaArena #EmBuscaDoTetra

O Rubro-Negro foi o terceiro colocado do grupo A, passando por CSA nas quartas de final e CRB na semi.

Do outro lado, o Fortaleza está invicto nesta edição da Lampions.

Último treino no Pici antes da viagem para Recife. 🦁



📸 Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC #CopaDoNordeste pic.twitter.com/XjVC2xTEss — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) March 30, 2022

O Tricolor encerrou a primeira fase na liderança do grupo A, além de ter eliminado o Atlético-BA, nas quartas, e o Náutico na semifinal.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPORT RECIFE

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 3 x 1 CRB Copa do Nordeste 27 de março de 2022 CSA 0 (1) x (3) 0 Sport Copa do Nordeste 22 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Salgueiro Pernambucano 6 de abril de 2022 20h (de Brasília) Sport x Sampaio Corrêa Série B 9 de abril de 2022 A confirmar

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 0 Náutico Copa do Nordeste 26 de março de 2022 Fortaleza 5 x 1 Atlético (BA) Copa do Nordeste 22 de março de 2022

Próximas partidas