Copa do Nordeste: os artilheiros da temporada 2022

Artilheiros - Copa do Nordeste 2022

POS JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Hugo Rodallega Bahia 5 5 2 Romarinho Fortaleza 3 3 =2 Mikael Sport 3 2 =2 Valentín Depietri Fortaleza 3 5 5 Gabriel Poveda Sampaio Corrêa 2 1 =5 Marcelo Cirino Bahia 2 3 =5 Jean Carlos Náutico 2 2 =5 Lucas Marques CSA 2 4 =5 Anselmo Ramón CRB 2 3 =5 Raí Bahia 2 4 =5 Gustavo Coutinho Botafogo-PB 2 3 =5 Marco Antônio Bahia 2 4 =5 Eron Sampaio Corrêa 2 4 =5 Robinho Náutico 2 5 =5 Marcinho CRB 2 4 =5 Vina Ceará 2 4 =5 Dione Campinense 2 4 =5 Victor Luís Ceará 2 4 =5 Dionísio Atlético-BA 2 4 =5 Betinho Altos 2 4 =5 Stiven Mendoza Ceará 2 5 =5 Rodrigo Rodrigues CSA 2 5 =5 Yago Pikachu Fortaleza 2 5 =5 Olávio Campinense 2 5 =5 Flávio Torres Floresta-CE 2 5 =5 Moisés Fortaleza 2 6

Quem foi o artilheiro da Copa do Nordeste 2021?

Autor de oito gols, em 10 partidas disputadas, Gilberto, atacante do Bahia, foi o artilheiro da Copa do Nordeste em 2021. Na campanha vitoriosa do Bahia, o ex-jogador do Tricolor foi uma peça fundamental na equipe

Atrás dele, na vice-artilharia, ficou Guilherme Dellatorre, do CSA, com seis gols marcados em nove jogos disputados por ele na edição.