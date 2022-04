Manchester United x Leicester: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 21/22

Manchester United e Leicester entram em campo neste sábado (2), no Old Trafford, às 13h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Leicester DATA Sábado, 2 de abril de 2022 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, vai transmitir o jogo deste sábado, no Old Trafford. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Manchester United vem de uma sequência de dez partidas sem perder na Premier League (seis vitórias e quatro empates).

Os Red Devils estão na sexta posição do campeonato, com 50 pontos marcados.

Do outro lado, o Leicester faz uma campanha de altos e baixos na temporada.

Os Foxes ocupam o décimo lugar do inglês, com 36 pontos marcados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 0 x 1 Atlético de Madrid Champions League 15 de março de 2022 Manchester United 3 x 2 Tottenham Premier League 12 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Everton x Manchester United Premier League 9 de abril de 2022 8h30 (de Brasília) Manchester United x NOrwich Baiano 16 de abril de 2022 11h (de Brasília)

LEICESTER

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester 2 x 1 Brentford Premier League 20 de março de 2022 Rennes 2 x 1 Leicester Liga Conferência 17 de março de 2022

Próximas partidas