Missão Flamengo: Palmeiras precisa tirar dez pontos em 11 jogos e repetir o... Flamengo

Mesmo com boa campanha , alviverde terá um enorme desafio que o Flamengo conseguiu há dez anos

Faltando apenas 11 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o disparou no último fim de semana. O time de Jorge Jesus abriu dez pontos de vantagem para o após a vitória por 2 a 0 no Fla-Flu. Agora, o Alviverde busca um “milagre” que só o próprio Flamengo conseguiu há exatos dez anos.

Em 2009, o time de Adriano e Petkovic estava também há dez pontos do líder após 27 rodadas. Naquela ocasião, o líder era justamente o Palmeiras, que tinha 53 pontos. A grande diferença é que o Flamengo, com 43 pontos conquistados, estava em sexto lugar. Hoje, os dez pontos separam líder e vice-líder.

Na última rodada da competição o Flamengo consolidou o título e conquistou o Brasileirão pela última vez, somando ao todo 67 pontos (menor pontuação de um campeão na era dos pontos corridos). O Palmeiras, com 62, ficou em quinto e não se classificou nem para a Libertadores do ano seguinte.

27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2009

Palmeiras - 53 pontos - 48 pontos 47 pontos - 45 pontos - 44 pontos Flamengo - 43 pontos

Embora as chances da história se repetir sejam pequenas, o discurso dos jogadores e do técnico Mano Menezes é de que ainda é possível alcançar o líder.

“Estamos perdendo o campeonato até agora nos empates”, afirmou Mano Menezes após o empate por 1 a 1 com o -PR. “Temos o mesmo número de derrotas, três, mas deixamos pontos por aí. O Flamengo saiu na semana passada com um jogo em que sofreu mais do que nós aqui, mas venceu (2 a 1 sobre o ). Está aproveitando melhor as oportunidades, isso é mérito. Temos que saber o que estamos fazendo bem e melhorar o que for possível. É importante ter um poder de decisão grande, é assim que se decide jogos difíceis como o de hoje".

Mesmo em segundo lugar, a campanha palestrina é muito similar a de 2016 e 2018, quando o Palmeiras se sagrou campeão. Na primeira, o time comandado por Cuca somava os mesmos 54 pontos. Já na segunda, eram 53. Mas em ambas as oportunidades o time já era o líder da competição.

Para não deixar o Flamengo abrir mais pontos, o Palmeiras precisa vencer o Avaí no próximo domingo, em Florianópolis. No mesmo dia, o rubro negro recebe o CSA no Maracanã.