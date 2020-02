Missão cumprida? Argel cai no Ceará dois meses após escapar do rebaixamento

Técnico não emplacou bons resultados em 2020 e diretoria optou por fazer a troca depois de um mês de trabalhos

Bastou um mês com os clubes em atividade para o primeiro técnico ser demitido no . Argel Fucks não é mais o treinador do Ceará.

Em 2020, o fez oito partidas, sendo uma vitória, uma derrota e seis empates, o último deles no sábado (8), com o ABC, pela , além de um empate em jogo-treino contra o Safece. O resultado do fim de semana foi a gota d'água para a diretoria cearense, que comunicou na manhã deste domingo (9) a demissão de Argel.

"O Ceará agradece pelo empenho e dedicação de Argel e seu staff, torcendo por sucesso na continuidade da sua carreira. A Diretoria alvinegra trabalha para anunciar novo treinador em breve", diz a nota do clube.

ARGEL NÃO É MAIS TREINADOR DO CEARÁ SC



O auxiliar Glebson Barroso e o preparador físico Daniel Azambuja também deixam suas funções no Mais Querido.



Vale lembrar que o treinador assumiu o comando da equipe em 29 de novembro de 2019, com a missão de fazer a equipe permanecer na do Brasileirão. "A missão foi cumprida", de acordo com o próprio Argel, embora nos três jogos que esteve à frente do Vozão, a equipe tenha empatado duas vezes ( Paranaense e ) e perdido outra ( ).