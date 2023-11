Mirassol x Atlético-GO: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela 37ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Mirassol encara o Atlético-GO na tarde deste sábado (18), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Jose Maria de Campos Maia, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota no jogo passado, o Mirassol se distanciou no grupo de acesso. O time amarelo é o oitavo colocado com 57 pontos, e precisa vencer, além de torcer por tropeços dos rivais para continuar sonhando com o acesso.

Já o Atlético-GO está na quarta suspensão, com 61 pontos. O Dragão empatou a partida anterior e quer voltar a ganhar para dar um passo a mais rumo à primeira divisão.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha, Lucas Ramon, Thalisson, Luiz Otávio, Guilherme Biro, Neto Moura, Danielzinho, Fernandinho, Gabriel, Chico Kim e Zé Roberto.

Atlético-GO: Ronaldo, Bruno Tubarão, Lkuiz Felipe, Alix Vinicius, Lucas Esteves, Matheus Sales, Baralhas, Shaylon, Luiz Fernando, Gustavo Coutinho e Airton.

Desfalques

Mirassol

Rodrigo Sam está suspenso.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?