Michail Antonio: quatro gols e o primeiro rebaixado da Premier League

Atacante do West Ham tem dia de Lewandowski e anota quatro gols no mesmo jogo para rebaixar o Norwich para a EFL Championship

A 35ª rodada da Premier League começou com tudo. Logo na primeira partida, , primeira equipe fora da zona de rebaixamento, e , lanterna da competição, se enfrentaram buscando a permanência na elite do futebol inglês. O time de londres levou a melhor, graças aos incríveis quatro gols de Michail Antonio. Os donos da casa, por outro lado, confirmaram matematicamente o rebaixamento para a EFL Championship.

Acompanhe a Premier League ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Em dia de Lewandowski, o atacante do West Ham não demorou para mostrar que estava inspirado. Logo aos 11 minutos, o inglês fez bela jogada pela esquerda e acertou um lindo chute no gol, mas o goleiro Tim Krul fez a defesa e mandou a bola para a linha de fundo. Na cobrança de escanteio, o próprio Antonio escorou para abrir o placar da partida.

Mais times

Então, no fim da primeira etapa, após receber mais um passe dentro da área, cabeceou firme, no canto direito, para aumentar a contagem.

Mesmo com o Norwich praticamente entregue, o atacante voltou do vestiário e demorou apenas mais oito minutos para anotar o hat-trick, após sair cara a cara com o arqueiro adversário e completar o próprio rebote para marcar.

Com a garantia de que a bola do jogo já seria sua, Antonio poderia relaxar, mas não foi o que aconteceu. Após passe de Fredericks, o inglês deu um belo toque na bola para marcar seu quarto gol na partida e fechar o placar em 4 a 0.

Foi apenas a terceira vez que um jogador anotou um poker na temporada. Os outros dois foram de Lewandowski e Gnabry, nas goleadas do sobre e , na , respectivamente.

Mais artigos abaixo

Mas além da incrível atuação de Antonio, o Norwich só foi rebaixado graças a vitória do Watford, por 2 a 1 diante do Newcastle.

Com os resultados, West Ham e são as primeiras equipes fora da zona de rebaixamento com 34 pontos. Com apenas mais três rodadas para o fim da Premier League, o Norwich não tem mais chances de alcançar seus adversários.