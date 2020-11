Messi pode ser um risco para o Manchester City? É o que diz um bicampeão com o clube

Gael Clichy, ex-defensor do City, quer ver o craque argentino no Etihad Stadium, mas admite que pode haver alguns obstáculos pelo caminho

O futuro de Leo Messi parece ser longe do e o é um dos times favoritos para ser a nova casa do seis vezes melhor do mundo. Gael Clichy, bicampeão da Premier League com os Citizens, é um dos que apoiam a transferência do argentino para a , mas faz ponderações para que Messi seja bem sucedido.

O ex-lateral esquerdo do Citizens diz que Messi seria pode ter um grande sucesso em Manchester, mas pontua algumas questões que ainda estão em aberto. "Cristiano Ronaldo foi bem em três ligas diferentes, Messi ficou na . Por que você vai sair se está ganhando tudo?", analisou ao Stadium Astro.

"Ele pode ir bem na Inglaterra? Eu acredito que sim porque qualidade é qualidade e ele terá um time afinado ao seu redor. Guardiola o conhece melhor do que qualquer outro treinador. Ele pode ser bem sucedido. É um risco? Sim. O tempo irá dizer", completou.

Vinculado no Barcelona até junho de 2021, Messi fica livre em janeiro para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Após a renovação de Pep Guardiola por mais duas temporadas no Etihad Stadium, os rumores de uma possível união entre jogador e treinador aumentaram significativamente.

"O que eles fizeram junto no Barcelona foi mágico e você torce para que os dois estam juntos de novo. Você pensa em um time com [Kevin] De Bruyne, Messi, [Raheem] Sterling e [Sergio] Agüero e é um sonho. Mas seria a melhor solução? Não tenho tanta certeza".

Guardiola e Clichy (Foto: Getty)

"Messi melhora qualquer time e se vier para o City com Guardiola, o time vai se alinhar ao redor dele. Ele pode lidar com o calendário e o clima? Quem sabe?", disse Clichy.

Mesmo com tantas dúvidas, o lateral ainda vê Messi no topo do futebol mundial. "Dizem que ele já passou de seu auge. Eu ainda o vejo como melhor do mundo".

O Barcelona de Messi e o City estão em situações parecidas em suas respectivas ligas. Os catalães estão em 12º na La Liga e os Citizens estão em 13º na Premier League. Na Liga dos Campeões, os dois times entram em campo neste meio de semana. Na terça, sem Messi (poupado), o Barça joga contra o Dínamo de Kiev e o City visita o Olympiacos, na quarta-feira.