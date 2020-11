Messi muito abaixo, escassez na zaga e mais: Barcelona segue em crise

Técinco Koeman precisa lidar com diversos problemas no elenco, além do 'apagão' do craque argentino

A derrota do Barcelona para o Atlético de Madrid por 1 a 0 no último sábado (21), no Wanda Metropolitano, não só deixou claro que Lionel Messi está com o seu futebol muito abaixo do esperado, como também confirmou o pior início de Campeonato Espanhol do clube catalão desde a temporada 1991/92.

Até o momento, a equipe comandada por Ronald Koeman registrou apenas 11 pontos nos oito primeiros jogos (45,8% de aproveitamento), ocupando a 11ª posição.

"Nós trabalhamos, colocamos em campo o melhor time disponível para cada jogo... O que mais posso fazer?", questionou o técnico, na entrevista coletiva pós-jogo.

Mais times

E, apesar de Koeman buscar uma solução para a equipe reagir e repetir o feito do técnico Johan Cruyff, que acabou conquistando a LaLiga e a em 1991/92, parece que os problemas vão aumentando e as respostas vão ficando cada vez mais distantes.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

A lesão de Piqué e o problema para montar a equipe

O zagueiro Piqué sofreu uma torção no ligamento lateral interno do joelho direito durante a derrota do , em Madri, e pode ficar afastado dos gramados por meses.

Dessa forma, a situação se torna tenebrosa para Ronald Koeman, que só tinha Piqué e Lenglet como zagueiros disponíveis (Ronald Araújo e Umtiti estão fora de combate), enquanto a lesão de Sergi Roberto também agrava as possibilidades para o treinador montar a defesa.

A saída pode ser improvisar De Jong contra o Dínamo na próxima terça-feira (24), pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League, ou até mesmo subir o jovem Óscar Mingueza.

A falta de pontaria de Messi e o momento político do clube

Lionel Messi está longe de ser aquele jogador talentoso que encantou o mundo nos últimos anos, e o seu momento com a camisa do clube catalão não podia ser pior.

Após a sua tentativa frustrada de deixar o Camp Nou, o craque argentino coleciona momentos questionáveis no clube nesta temporada.

Além do recente desabafo quando chegou ao aeroporto da Data Fifa, quando disse "estou cansado de ser sempre o problema de tudo no clube", Messi dias depois foi um mero figurante na derrota do time catalão para o .

Mais artigos abaixo

Com dificuldade para se entender com os seus companheiros de ataque e perdendo muitas bolas, o jogador traz números perturbadores, até o momento: marcou apenas um gol com a bola rolando (que não foi de pênalti).

Além disso, o clube vem de um péssimo momento político, com crise interna e institucional. A saída de Bartomeu e eleições no futuro próximo, agitam ainda mais o ambiente do Barça.