Manchester City 2.0: Guardiola vai fazer outro time vencedor no mesmo clube?

Depois de assinar uma extensão de contrato de dois anos, o ex-técnico do Barcelona deve agora iniciar um novo ciclo de sucesso em Etihad

"O futuro deste clube está absolutamente garantido com ele e com os jogadores que temos", disse diretor de futebol do , Txiki Begiristain entusiasmado após o anúncio da extensão do contrato de dois anos de Pep Guardiola, na quinta-feira (19).

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Agora em sua quinta temporada em Etihad, Guardiola já está no City há mais tempo do que qualquer um de seus dois clubes pelos quais passou anteriormente - foram quatro temporadas no e três no de Munique. Portanto, o novo contrato do catalão é claramente um grande feito.

Mais times

Para conseguir isso, o City teve que convencer o ex-volante a fazer algo que ele não tinha feito antes - reconstruir seu próprio time campeão.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Depois de três títulos espanhóis consecutivos no Barcelona, mais três do Campeonato Alemão - do qual nunca saiu da liderança da tabela - e mais dois ingleses, Guardiola deixou a dever em 2019-20, quando não conseguiu bater de frente com o de Jürgen Klopp. Agora, então precisa provar que pode iniciar um novo ciclo de sucesso no mesmo clube, assim como outros dois grandes nomes da Premier League, Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger fizeram antes dele, no e no , respectivamente.

Acredita-se que um forte relacionamento com o presidente do City, Khaldoon Al Mubarak, foi parte determinante na decisão do Guardiola de estender sua permanência em Manchester. Além disse, o ex-meio-campista do Barça também teria recebido garantias de que seu time será rejuvenescido nas próximas janelas de transferência.

Sem surpresa, a confirmação do novo contrato do Guardiola aumentou instantaneamente a especulação de que um frustrado Lionel Messi deixará o Camp Nou para se juntar ao seu antigo chefe no Etihad ao final da temporada. Guardiola, porém, segue reiterando seu desejo de que o argentino encerre sua carreira no próprio Barça.

Ainda assim, caso Messi continue, ao fim de seu contrato, em julho, continue com o desejo de deixar o Barcelona, o City certamente estará entre os clubes mais interessados na contratação do seis vezes melhor do mundo.

Entretanto, há outras questões que precisam ser resolvidas primeiro.

Sergio Agüero e Fernandinho estão próximos do final de seus contratos, que se encerram no final da temporada. Embora haja a possibilidade de eles concordarem com extensões de curto prazo, Guardiola agora terá a missão de encontrar substitutos para as duas lendas do clube.

Outro jogador próximo ao final do contrato é o espanhol Eric Garcia, que só tem vínculo com o time até junho. O defensor deixou clara sua intenção de deixar o clube quando seu contrato expirar, e o Barcelona é um forte interessado no jovem.

Guardiola, porém, ainda espera poder mudar a opinião do espanhol e, embora a maior chance é de ele parta, se alguém pode conseguir que ele fique, é o técnico do City, conhecido por aprimorar jovens talentos.

"O que é muito, muito bom para o clube, e para meu trabalho, é ter a Pep. Isso torna tudo muito fácil. É muito fácil convencer os jogadores a virem porque temos que reconhecer também que Pep torna os jogadores melhores, para que eles possam ver uma melhoria e isso é óbvio e ajuda a contratar jogadores para o ", disse Begiristain.

E Ferrán Torres é um bom exemplo destes jogadores que, ao serem alvo do mercado, escolheram o City por causa do Guardiola.

O jogador de 20 anos, que já causou um grande impacto na , foi cortejado por vários clubes de ponta, mas acabou sentindo que não podia perder a chance de trabalhar com o Guardiola.

Conseqüentemente, o jogador em forma ficará entusiasmado com o fato de um treinador conhecido por melhorar os jovens jogadores ter decidido comprometer seu futuro com o clube.

Phil Foden estará igualmente entusiasmado. A crescente do jovem inglês carreira foi cuidadosamente cultivada por Guardiola - o mentor perfeito para transformar o talentoso meia de 20 anos em um dos jogadores mais empolgantes e criativos da Europa.

A Academia do City também está repleta de talentos promissores. Jovens como Cole Palmer, Taylor Harwood-Bellis, Tommy Doyle e Liam Delap terão uma boa chance de mostrar que merecem um lugar no elenco da primeira equipe.

"Khaldoon nunca me perguntou nada em termos de títulos e o que temos que fazer - apenas seja você mesmo, e faça o que você tem feito desde a base do Barcelona, e depois no [time principal do] Barcelona, depois no Bayern de Munique e agora aqui. Continue o que você começou, acreditamos que podemos fazer novamente e esta foi a razão", disse Guardiola sobre o projeto.

"Ele conhece e entende completamente o negócio - que por mais que você possa fazer, talvez não funcione. Ele sabe perfeitamente como tudo é difícil neste mundo, especialmente neste momento para todos os clubes e nós não somos uma exceção", completou o treinador.

O foco imediato é subir na tabela da Premier League. O City atualmente ocupa o 10º lugar, após o pior início de temporada da carreira de Guardiola como técnico.

E o começo desta nova fase de Guardiola não City não será fácil. O primeiro adversário é Tottenham, de seu velho rival José Mourinho e, de agora até o Ano Novo, o City enfrenta dois jogos por semana e um cronograma exaustivo que vai testar a profundidade e a força de seu elenco.

No entanto, apesar de ganhar menos da metade dos jogos desta temporada, o City é positivo quanto à forma como iniciou a campanha.

O time do Guardiola foi atingido por uma série de lesões nas primeiras semanas, assim como os diversos casos de Covid-19. Além disso, muitos dos jogadores estavam mal preparados, uma vez que a temporada começou apenas duas semanas depois do encerramento das atividades de 20219-20.

O City está a apenas seis pontos da liderança, com um jogo a menos e três vitórias em seus três jogos de abertura da Liga dos Campeões.

Defensivamente, a dupla de zaga central de Aymeric Laporte e Ruben Dias, juntamente com o surgimento de João Cancelo na lateral esquerda, acrescentou alguma solidez tão necessária, enquanto o resto do time começa a voltar à força total.

Mais artigos abaixo

"No futebol, dois, três meses é muito tempo, então imagine dois anos", disse Guardiola, diminuindo as expectativas.

Nada é certo no futebol, mas o City acredita ter assegurado os serviços do homem que acredita estar o mais próximo possível de garantir mais sucesso.