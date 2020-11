Por que Messi é desfalque do Barcelona na Liga dos Campeões?

Craque argentino não foi relacionado para o duelo contra o Dínamo de Kiev, nesta terça-feira (23)

Após uma atuação apagada contra o no último sábado, 23, Leo Messi não estará em campo contra o Dínamo de Kiev, na terça-feira, 23, pela Liga dos Campeões. Camisa 10 e capitão, o argentino sequer viajará para a .

A situação de Messi no Barça não é nada confortável. Antes do início da temporada, o craque deixou claro a vontade de sair não conseguiu a liberação do clube catalão, como afirmou em entrevista exclusiva à Goal. Recentemente, o jogador chegou a dizer que estava cansado de ser o problema de tudo no clube. Dentro de campo, o desempenho está abaixo do que o próprio estabeleceu ao longo de sua carreira.

Por que Messi não joga contra o ?

Ronald Koeman afirmou que Messi não foi relacionado para o duelo na Liga dos Campeões para ser poupado. Com três vitórias em três jogos na competição continental, o holandês vê uma possibilidade de descansar o argentino neste jogo. Frenkie de Jong, pelo mesmo motivo do camisa 10, também está fora.

"Pela muitas lesões, decidimos não levar Leo [Messi] e Frenkie [de Jong] porque a situação na Liga dos Campeões é confortável com os nove pontos que temos e esses dois jogadores necessitam de descanso", explicou o treinador do clube blagurana.

Foto: Depophotos

Não é a primeira vez que Messi é poupado por Koeman. No dia 7 de novembro, o craque começou a partida contra o no banco de reservas e entrou no intervalo do jogo, quando o placar daquele jogo marcava 1 a 1. O argentino fez dois gols e foi eleito o melhor em campo, mesmo atuando em apenas 45 minutos.

Para o jogo contra o Dínamo, Koeman terá como opções no ataque: Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Francisco Trincão e Konrad de la Fuente. Lesionado, Ansu Fati é desfalque.

Além da ausência de Messi, a lista de relacionados de Koeman tem outra surpresa. Pela primeira vez, o volante brasileiro Matheus Fernandes foi relacionado para uma partida do Barcelona.