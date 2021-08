PSG, favorito a contratar Messi, tem Neymar, Pochettino e dinheiro como trunfos

Anunciado como o grande favorito para obter a contratação do argentino, o clube francês já estaria trabalhando nos bastidores.

Tempestade no planeta do futebol. O FC Barcelona formalizou esta quinta-feira, para surpresa de todos, a saída de Lionel Messi, que não vai prolongar o contrato com o clube para sempre. Agora, o argentino ouve ofertas de outros times interessados ​​em sua contratação. O problema é que muitos não podem pagar o salário do vencedor da última Copa América. Dois deles se sobressaem: Paris Saint-Germain e Manchester City.

Embora esses não sejam os únicos dois clubes que podem pagar pelo gênio argentino, eles têm suas vantagens na manga. A perspectiva de encontrar Neymar no PSG ou Pep Guardiola no Manchester City pode ser decisiva na cabeça de Lionel Messi, mas, acima de tudo, essas duas equipes podem ganhar a Liga dos Campeões e este é um parâmetro importante para o argentino. Um desses dois pretendentes não perdeu tempo em lançar a proposta ao argentino.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De acordo com a imprensa espanhola e o The Athletic, o Paris Saint-Germain entrou na busca por Lionel Messi, poucas horas após o anúncio chocante de sua saída do FC Barcelona. O clube da capital também é o favorito para receber o camisa 10 argentino, já que o Manchester City acaba de investir 117 milhões em Jack Grealish. Segundo o The Athletic, Lionel Messi teria entrado em contato nesta quinta-feira à noite entre as 22h e meia-noite com Mauricio Pochettino.

A imprensa europeia é unânime: PSG é o favorito

Uma conversa entre Messi e Pochettino teria levado o PSG a agir e a se certificar de que estudava a possibilidade de fazer essa transferência, ainda assim complicada de realizar. Nasser Al-Khelaïfi tem estudado pessoalmente a viabilidade desta operação a nível económico. Na Itália, a Sky Sports confirma que as discussões começaram entre o argentino e o PSG na noite de quinta-feira. A mídia italiana indica que Lionel Messi sempre teve em mente jogar de novo com Neymar.

Por último, a imprensa espanhola, com o programa El Chiringuito, anunciou esta quinta-feira à noite que o PSG é o grande favorito para contratar Lionel Messi. O show espanhol foi ainda mais longe ao dizer que o argentino já está perto do clube na capital. Informação confirmada pela Foot Mercato, que acrescenta ainda que está em discussão um contrato de dois anos, com um ano opcional, entre o vice-campeão da França e o argentino.

Todos concordam, portanto, que o Paris Saint-Germain é o grande favorito para recuperar a aposta e convocar Lionel Messi. Mas antes de contratar o argentino, o clube da capital deve fazer um estudo aprofundado do ponto de vista econômico a respeito de sua capacidade de assumir o salário do argentino, levando em conta o recrutamento do verão e os salários já altos do elenco. Mais do que nunca, o PSG sonha mais alto.