O valor de Lionel Messi: quanto ganha e qual o patrimônio do argentino

O argentino assinou um novo contrato, e ultrapassou Cristiano Ronaldo como jogador mais bem pago da Europa

Mais uma superestrela do futebol mundial, Lionel Messi não conseguiu brilhar na Copa do Mundo 2018 e levar sua Argentina à glória. Mas, no Barcelona, certamente seguirá mostrando porque vale cada centavo do que recebe, entre salários e patrocínios.

O argentino passou a ser o jogador de futebol mais bem pago na Europa, após acertar sua renovação de contrato com o Barcelona por mais quatro anos no fim de 2017. O atual vínculo do camisa 10 com o clube catalão era válido até 2018, e se havia dúvidas sobre a sua permanência no Barça um grande aumento salarial já era certeza.

Mas quanto vale, exatamente, Lionel Messi? Enquanto é difícil responder a essa pergunta com exatidão, acumulamos muita informação sobre o que foi noticiado e comparamos os vencimentos de Messi aos de Cristiano Ronaldo, seu arquirrival do Real Madrid.

QUAL É O SALÁRIO DE MESSI?

Em seu novo contrato, Messi teria cerca de €565 mil semanais de salário. É um recorde na história do futebol europeu. Antes disso os vencimentos do camisa 10 eram avaliados em €379 mil, aproximadamente €34 mil a menos em relação a Gareth Bale, no Real Madrid, e de Cristiano Ronaldo, agora na Juventus.

Levando em consideração a lei do Fair Play Financeiro da UEFA, o salário de Messi fica ainda mais impressionante: “A LFP [La Liga] e UEFA passam recomendações, mas ninguém estipula um teto salarial”, afirmou o presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu. “Estamos acima do que é recomendado, mas o importante é ter sustentabilidade. Nós podemos fazer isso”.

CONTRATOS DE PATROCINADORES

Assim como Cristiano Ronaldo, Messi tem uma verdadeira coleção de empresas que o apoiam. Entretanto, a mais significativa é a responsável pelas suas chuteiras. E a rivalidade com CR7 [representado pela Nike] segue nos pés, já que Messi tem acordo com a Adidas também fora de campo.

Poucos meses depois de Cristiano Ronaldo assinar um longo contrato com a Nike, especulado como semelhante ao acordo vitalício que o astro do barquete LeBron James tem com a marca [e próximo do valor de 1 bilhão de dólares], Messi fez algo similar com a Adidas. Os termos exatos não foram desvendados, mas rumores sugerem que tenha duração mínima até o final de sua carreira.

Messi também é personagem importante das campanhas publicitárias de Pepsi, Gillette e Turkish Airlines. Segundo a lista 2016 dos mais ricos do mundo feita pela Forbes, Messi teria ganho 28 milhões de dólares.

OS EMPREENDIMENTOS DE MESSI

Embora não se esforce para ter a sua imagem atrelada à venda de cuecas, tênis e perfumes, como faz Cristiano Ronaldo, Lionel Messi prefere investir o seu dinheiro em propriedades. Em Rosário, cidade argentina onde nasceu, ele apostou no Azahares del Parana [um conjunto imobiliário nas cercanias da cidade], assim como em um condomínio no centro de Rosário. Muito provavelmente Messi tem outros investimentos, mas o craque prefere manter em segredo.

TRABALHOS DE CARIDADE

O craque argentino tem a sua própria fundação, a Leo Messi Foundation, para a qual ele pediu doações – ao invés de presentes – aos convidados de sua festa de casamento. As suas ações são mais ligadas às crianças vulneráveis, tanto que o argentino foi apontado como embaixador da Unicef em 2010 após trabalhar com a instituição desde 2004.

REDES SOCIAIS

Messi tem uma popularidade incrível, seja em sua página no Facebook e Instagram. No entanto, não está no Twitter – o mais próximo disso é a página ‘Team Messi’, criada pela Adidas.

Em relação a Cristiano Ronaldo, o argentino está um pouco atrás nas redes sociais. O camisa 10 é o segundo atleta mais popular do Facebook, com 89 milhões de curtidas, e está na quarta posição no Instagram [90,3 milhões], atrás de C.Ronaldo, Dwayne Johnson e Neymar. CR7 tem 122 milhões de curtidas no Facebook e 124 milhões de seguidores no Instagram.

QUANTO VALE MESSI?

Lionel Messi tem um valor estimado entre €225,95 milhões e €259,84 milhões. Muito provavelmente é algo que se equipara à de Cristiano Ronaldo. No entanto, os valores são especulativos, especialmente levando em conta que os seus interesses mercadológicos não são muito divulgados.

A Forbes listou Messi na segunda posição entre os atletas, em sua lista de 100 celebridades mais ricas de 2016, colocando os seus vencimentos do último ano em 81,5 milhões de dólares – na oitava posição total. O argentino ficou a 6,5 milhões de dólares de CR7 e 44 milhões à frente de Ibrahimovic.

Talvez Messi nunca consiga alcançar o mesmo poder mercadológico de Cristiano Ronaldo, mas o seu novo salário vai garantir que nenhum outro jogador em atividade consiga chegar perto de vencimentos tão grandes.