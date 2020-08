Messi no Liverpool? “Sem chance”, diz Jurgen Klopp

Negociando sua saída do Barcelona, o argentino não tem chances de defender os Reds, segundo o próprio treinador do clube

Já imaginou Lionel Messi atuando pelo ? Mesmo que o time já tenha feito uma campanha extraordinária pela Premier League, batendo recordes aqui e acolá, se adicionasse o argentino ao elenco, certamente poderia alcançar um outro nível... o que não irá acontecer.

Quem negou a possibilidade, certamente prejudicando donos de tablóides, que já esperavam lucrar com as manchetes sensacionalistas apontando a possível chegada de Lionel Messi ao Liverpool, foi o próprio treinador do clube, Jurgen Klopp, em entrevista coletiva.

Vivendo momentos conturbados no Barcelona, clube que defende a mais de 20 anos, o craque mandou um comunicado via burofax à diretoria da equipe catalã pedindo para que uma cláusula presente em seu contrato seja exercida e o jogador seja liberado para defender outro time. O fato obviamente gerou especulações no mercado da bola.

L'Equipe noticiou que o pai de Messi, quando procurado pelo , informou que o jogador já decidiu ir para o . — Doentes por Futebol (de 🏠) (@DoentesPFutebol) August 28, 2020

Enquanto gigantes como , PSG, Manchester City e Newell's Old Boys sonham em contar com os talentos do jogador, o Liverpool é mais pragmático: admite que não tem condições financeiras, especialmente em um momento de pandemia, de fazer uma proposta.

"Se eu tenho interesse em Messi? Quem não teria? Mas não tem chance nenhuma." decretou Klopp, em entrevista. Por outro lado, o maior competidor dos Reds no momento parece mais empolgado em reunir o argentino com seu ex-treinador, Pep Guardiola.

Ainda que Guardiola já tenha afirmado em outras ocasiões que gostaria de ver Messi se aposentando na Catalunha, isso foi antes do jogador estar possivelmente disponível no mercado. Agora, o City está "mexendo seus pauzinhos" para tentar reunir o astro com seu mentor no .

"Se Messi fosse para o City, seria algo excelente para eles, e ficaria muito mais difícil de os bater, é claro." admitiu Klopp, antes de pensar no positivo da situação. "Seria algo fantástico para a Premier League, 100%, ter o melhor do mundo na . Mas nós não temos dinheiro para isso. Mesmo assim, é bom jogador." brincou.

Será que realmente teremos Messi atuando na Inglaterra? É só esperar para ver...