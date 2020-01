O tamanho do recorde do Liverpool: um começo de temporada enorme na elite europeia

O continua, semana após semana, a escrever uma história de recordes nesta temporada.

A vitória por 1 a 0 sobre o , no último sábado (11), foi a 20ª em 21 duelos disputados até o momento na Premier League. Um feito incomparável tanto na Inglaterra quanto nos outros principais campeonatos nacionais da Europa.

Outros grandes esquadrões foram dominantes em uma campanha: , , , , ... mas nenhum deles atingiu a pontuação quase perfeita que os Reds têm neste momento.

Temporada Liga Equipes Jogos disputados Vitórias Empates Derrotas Pontos 2019-2020 Premier Liverpool 21 20 1 0 61 2018-2019 PSG 21 19 2 0 59 2017-2018 Premier City 21 19 2 0 59 2013-2014 21 19 2 0 59 2018-2019 Juventus 21 19 2 0 59 2010-2011 Liga Barcelona 21 19 1 1 58 2012-2013 Liga Barcelona 21 19 1 1 58 2005-2006 Premier Chelsea 21 19 1 1 58 2017-2018 Liga Barcelona 21 18 3 0 57 2015-2016 Ligue 1 PSG 21 18 3 0 57 2006-2007 Serie A Inter 21 18 3 0 57 2017-2018 Ligue 1 PSG 21 18 2 1 56 2015-2016 Bundesliga Bayern 21 18 2 1 56 2013-2014 Serie A Juventus 21 18 2 1 56 2012-2013 Bundesliga Bayern 21 17 3 1 54

Mesmo com um jogo a menos, o Liverpool lidera a Premier League 2019-20 com 16 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado.

O triunfo sobre os londrinos, garantido graças a um único gol marcado por Roberto Firmino, foi o 12º consecutivo, igualando a segunda melhor sequência na história do Liverpool. De invencibilidade já são 38 partidas, o equivalente a um campeonato inteiro sem perder.

Apesar de volta e meia levar alguns sustos, no final das contas o Liverpool acaba transformando a vitória em uma rotina poucas vezes vista. Um ritmo para quem está com fome de acabar com o jejum de 30 anos sem conquistar o título inglês.

A espera está acabando e terá, provavelmente, recordes históricos como brinde.