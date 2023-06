Qual o salário de Messi no Inter Miami? Quanto o argentino vai ganhar nos EUA?

O craque argentino será um dos jogadores com permissão para furar o teto salarial da MLS

Lionel Messi escolheu o seu novo clube. Depois de encerrar o período de dois anos em Paris, com o PSG, o craque argentino indica um novo momento em sua carreira ao optar pelo futebol dos Estados Unidos. Conforme revelado pelo próprio Messi, o seu próximo clube será o Inter Miami.

A equipe, que joga a Major League Soccer (MLS), e tem David Beckham como dono, conseguiu superar a concorrência da Arábia Saudita e o apelo emocional que um retorno ao Barcelona poderia representar. E fez muito esforço para conseguir um acordo com o astro argentino.

Importante destacar que a MLS funciona com um teto salarial de 650 mil dólares anuais, considerando a temporada 2023 (valor equivalente a R$ 3,2 milhões na cotação atual), mas a cada clube é concedido o direito de contratar três jogadores com vencimentos acima do limite estipulado. É aí que Messi entra no Inter Miami.

No Inter Miami, o salário de Messi é inicialmente ventilado na casa dos 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 317 milhões), de acordo com notícia da Rádio Continental, da Argentina, com valores somados aos diferentes acordos comerciais que também deverão acompanhar a sua chegada aos EUA.