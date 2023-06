Exclusivo: Messi pede para Al Hilal adiar negociações até 2024

Segundo soube a GOAL, argentino estava por detalhes de acertar com equipe árabe, mas optou por deixar negócios para o futuro

O futuro de Messi está começando a ficar mais claro. Depois da reunião com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, na qual aparentemente não houve nenhuma oferta formal, a comitiva do argentino realizou nesta última segunda-feira (05) uma reunião que estava agendada com uma delegação saudita para ver os detalhes da única proposta concreta que eles têm até o momento, e que os árabes sonhavam em fechar nesta semana.

De acordo com a GOAL, Messi pediu às pessoas próximas a ele que interrompessem as negociações com o Al Hilal e adiassem as conversas para daqui a um ano. Ou seja, o craque argentino optou por negociar com a equipe da Arábia Saudita apenas em 2024.

As fontes indicaram que a delegação saudita recebeu a notícia com surpresa e, por sua vez, informou aos representantes do argentino que, se o negócio não for concretizado no mercado atual, a oferta de 2024 não estará disponível com as mesmas vantagens e condições.

A atual proposta saudita faria de Messi o jogador mais bem pago do mundo, com um salário entre 400 e 600 milhões de euros (de 2 a 3 bilhões de reais). Atleta se despediu recentemente do PSG, pelo qual atuou em quase dois anos completos após saída do Barcelona.