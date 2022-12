Messi e Mbappé são amigos? O que esperar da relação no PSG após a Copa do Mundo

Os dois craques terminaram o Mundial do Qatar com sensações bem distintas e voltarão a se encontrar no dividido vestiário do Parque dos Príncipes

Lionel Messi e Kylian Mbappé foram os grandes protagonistas da Copa do Mundo de 2022. E protagonistas de um dos maiores jogos da história dos Mundiais, a final entre Argentina e França que terminou empatada em 3 a 3 antes de os argentinos levarem a melhor na disputa por pênaltis. Apesar de ter marcado o primeiro hat-trick em decisão de Copa desde 1966, Mbappé não teve motivos para sorrir. Do outro lado, Messi, autor de dois gols, atingiu a apoteose esperada. Passado o período das comemorações e descanso, ambos irão se reencontrar no PSG.

Impossível não imaginar como será este reencontro. Ou ao menos as sensações mais particulares e íntimas dele. Afinal de contas, além da derrota em si, Mbappé viu inúmeras provocações vindas de atletas da Argentina, em especial por parte do goleiro Emiliano Martínez, que segurou uma boneca de bebê com o seu rosto ao lado de Messi – que não escondeu o riso ao se deparar com um outro boneco, do desenho Tartarugas Ninja, que fazia referência ao atacante francês. E tudo isso dentro do contexto do vestiário do Paris Saint-Germain, que diversos relatos dizem ser divididos entre atletas sul-americanos e os jogadores franceses.

A tendência é que o encontro seja cordial e respeitoso, claro. É sabido por todos que Mbappé teve problemas com Neymar, mas sua relação com Messi, se não é de amizade, é marcada pelo respeito mútuo. As leves provocações vistas na final da Copa do Mundo, com uma comemoração de gol mais direcionada a um e a outro, antes das saídas de meio-campo que um time dava em meio à troca frenética do placar no estádio Lusail, podem ser vistas apenas como algo que fica dentro dos das quatro linhas.

Getty

Esta também não é a primeira vez que jogadores companheiros em clube se enfrentaram em final de Copa do Mundo. A grande diferença em relação à decisão do Qatar foi o tamanho dos jogadores em questão. A situação no PSG, portanto, tende a seguir parecida com a que já conhecemos: três atacantes da mais alta prateleira do futebol mundial (além de Mbappé e Messi, Neymar) dentro de uma grande disputa de egos para mostrar quem é o dono do time. O resultado final da Copa do Mundo, aliado às provocações a Mbappé, vão adicionar algum tempero a mais nesta história? Ninguém sabe ainda.