Atravessando um longo jejum de 36 anos sem conquistar a Copa do Mundo, a bicampeã Argentina (1978 e 1986) estreou no Mundial do Qatar com uma derrota para a Arábia Saudita por 2 a 1, mas se recuperou com vitórias sobre o México e Polônia na primeira fase e encerrou na liderança do Grupo C, com seis pontos. No mata-mata, eliminou a Austrália nas oitavas de final (2 a 1), a Holanda nos pênaltis (4 a 3) após empatar no tempo normal e na prorrogação por 2 a 2, e a Croácia por 3 a 0, na semi.