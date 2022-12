Mbappé deixa o Qatar com potencial para ser até o maior das Copas do Mundo

Aos 23 anos, com um título, exibições como contra a Argentina em 2022 e muito caminho a trilhar, o atacante francês é um candidato real à história

A Copa do Mundo de 2022, no Qatar, teve a Argentina como campeã e Lionel Messi coroado como grande protagonista, mudando ainda mais o seu status como lenda do esporte, o que também reverbera nas comparações feitas com Cristiano Ronaldo e Diego Maradona. A final contra a França já está na história como uma das melhores, se não a melhor, de todos os tempos, e se os franceses desta vez não conseguiram o título, uma das certezas é que Mbappé deixou os gramados qataris muito maior do que os adentrou.

Enquanto Messi demorou cinco edições de Copa do Mundo para enfim levantar a taça, Mbappé atingiu este objetivo logo em sua primeira tentativa, em 2018, já escrevendo recordes marcantes e mostrando, então com apenas 19 anos, futebol de protagonista. Agora em 2022, o astro do PSG reafirmou tudo isso apesar de não ter saído com o título em mãos. Se fosse a França a equipe campeã após os pênaltis no Lusail, não seria exagero apontar Kylian como grande craque do torneio. A disputa até o fim com Messi, seu companheiro de time em Paris, sacramentou de vez Mbappé como um candidato real a um lugar futuro nas mais altas prateleiras do Olimpo da bola.

Aos 23 anos e com a possibilidade de disputar até mais três edições de Copas (em 2034, por exemplo, o camisa 10 francês terá os mesmos 35 anos de Messi em 2022), Mbappé tem potencial para brigar até mesmo contra uma majestade aparentemente inalcançável, como Pelé, para cravar seu nome como o maior da história do torneio. O caminho, claro, é muito longo. Seja em número de títulos, uma vez que a tendência é de uma interessante renovação da seleção francesa (Tchouamenis, Camavingas e Thurams que o digam!) ou através de marcas individuais, Mbappé tem a seu favor uma conquista, a pouca idade, os grandes feitos já protagonizados e, claro, sua enorme habilidade.

Getty

Mbappé participou diretamente de dez gols na Copa do Mundo de 2022, assim como Messi. Marcou oito tentos, incluindo três na decisão contra a Argentina. E os seus recordes já começam por aí: o francês igualou o inglês Geoff Hurst, que até então era o único a ter anotado um hat-trick em final de Copa – em 1966, no título da Inglaterra. Como também já havia balançado as redes na decisão de 2018, contra a Croácia, Kylian entrou no seleto grupo de jogadores com gols em duas finais de Mundial (ao lado de Pelé, Vavá, Paul Breitner e Zidane). Com quatro gols, Mbappé é o maior artilheiro de finais de Copa do Mundo na história.

O atacante francês também chegou a 12 gols considerando todos os seus Mundiais disputados, tendo sido o mais jovem a ultrapassar a marca da dezena de tentos anotados. Miroslav Klose, o maior goleador de Copas do Mundo, ainda lidera o ranking com 16 tentos, marca que Mbappé poderia tranquilamente alcançar caso continue a ser o jogador decisivo que é.

Getty Images

Getty

E esta é a grande questão. Ter o potencial para ser o maior jogador das Copas do Mundo não é garantia de que Mbappé o será: o futebol é feito de reviravoltas, como lesões ou mudanças bruscas de personalidade. O Mbappé de 2022 já chegou ao Qatar bem diferente do Mbappé de 2018. Qual será a sua versão nas Copas futuras? É uma resposta que só o tempo vai se encarregar de dar. De qualquer maneira, não há dúvidas de que o camisa 10 da França saiu do estádio Lusail, ainda que sem o título, como um grande candidato à eternidade reservada apenas aos gigantes da bola.