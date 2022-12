Messi, Mbappé ou Neymar: quem é melhor no PSG?

O Paris Saint-Germain tem a sua linha de ataque formada pelos craques de Argentina, França e Brasil

O Paris Saint-Germain tem um dos trios de ataque mais poderosos e badalados do mundo: Messi, Neymar e Mbappé. Enquanto o brasileiro e o francês chegaram ao Parque dos Príncipes na temporada 2017/18, o craque argentino chegou ao time da capital francesa em 2021/22. A trinca já decidiu jogos pelo PSG, mas ainda não conseguiu conquistar a sua tão sonhada Champions League, mas quem é o melhor do time? A pergunta passa ainda mas por nossas cabeças em meio à Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Para responder a esta pergunta, levantamos junto à Opta Sports estatísticas e outros números desde quando o PSG passou a ter a trinca Mbappé, Messi e Neymar – ou seja, desde 2021/22. E a resposta simples e objetiva é: Kylian Mbappé. O jovem francês é dono dos melhores números, tanto no geral quanto na média por 90 minutos, em relação ao brasileiro e ao argentino.

Mbappé disputou mais jogos (113) do que Neymar (79) e Messi (53) desde a formação do trio, fez mais gols (100, contra 45 de Neymar e 23 de Messi) e deu mais assistências (37 contra 28 de Messi e 27 de Neymar) considerando todas as competições disputadas pelo PSG.

Se considerarmos a média destas ações por 90 minutos, Mbappé tem média de 0.97 gols contra 0.65 de Neymar e 0.46 de Messi. Em relação a assistências, Lionel Messi tem a melhor média: 0.56, seguido por 0.39 de Neymar e 0.36 de Mbappé. No âmbito geral, a média mostra um Mbappé goleador e muito bem servido por seus companheiros de ataque.