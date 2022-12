Festa dos jogadores argentinos tem provocação a Mbappé, franceses e Inglaterra

Apesar de anotar um hat-trick e, ainda, marcar nas penalidades, Mbappé não conseguiu dar o bicampeonato de forma consecutiva aos franceses

Depois de vencer a França nos pênaltis e de conquistar a Copa do Mundo do Qatar, as provocações dos argentinos não tiveram hora para acabar após o jogo.

Em uma live do ex-atacante, Sergio Aguero, é possível ouvir os jogadores no vestiário direcionando cantos para Kylian Mbappé e outros franceses nas comemorações.

"Um minuto de silêncio", cantou Aguero, com uma voz ao fundo dizendo: "Para Mbappé". E então a cantoria continuou no vestiário.

Vale destacar que nem todos os jogadores participaram da cantoria. Lionel Messi, companheiro de clube do francês, Di María e Leandro Paredes, que já jogaram com o craque, por exemplo, ficaram quietos.

Além de Mbappé, os argentinos aproveitaram para provocar Kingsley Coman e Eduardo Camavinga, além dos rivais ingleses, adversário histórico: "Um minuto de silêncio... Para a Inglaterra que está morta."

Com a conquista do título após os pênaltis, as comemorações dos jogadores dentro de campo foram cercadas de lágrimas, emoções e reverencia a Lionel Messi. No vestiário, o técnico Lionel Scaloni levou um banho de espumante dos atletas.