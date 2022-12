As provocações dos argentinos a Mbappé na festa pelo título mundial

O atacante francês, destaque no vice-campeonato Mundial, foi um dos alvos preferidos de jogadores e torcedores da Argentina

A festa que tomou conta da Argentina, após o título mundial de 2022 conquistado sobre a França, veio também acompanhada de provocações. A seleção brasileira, por causa da rivalidade histórica, obviamente foi alvo desde o início, mas a figura de Kylian Mbappé, craque francês e companheiro de time de Messi no PSG, acabou sendo cada vez mais motivo de ironias e provocações por parte dos Hermanos.

"Vamos, Argentina! Vamos ganhar a Copa que perderam os brazucas'', cantaram os jogadores ainda nos vestiários do estádio Lusail, no Qatar, após a vitória nos pênaltis sobre a França. Já em território argentino, chamaram a atenção as provocações direcionadas a Kylian Mbappé. Torcedores em volta do Obelisco levaram caixões com a figura do atacante, mas a coisa não ficou por aí.

Durante a festa, alguém da multidão conseguiu atirar um boneco do desenho Tartarugas Ninjas, com quem Mbappé é sempre comparado, na direção de Lionel Messi, que não conseguiu segurar o riso. Herói na decisão por pênaltis, o goleiro Emiliano Martínez também chamou atenção ao carregar o boneco de um bebê com o rosto do camisa 10 francês.