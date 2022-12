Quando Lionel Messi volta a jogar pelo PSG?

Atacante recebeu alguns dias de folga do PSG após o título da Copa do Mundo

Após liderar a Argentina rumo ao título Mundial, o atacante Lionel terá mais alguns dias de folga antes de retornar aos jogos com o Paris Saint-Germain. O craque argentino desembarcou na capital Buenos Aires para dar inícios as comemoração da Copa do Mundo e, depois, foi até Rosário, sua cidade natal, para ficar com sua família.

Com seus filhos, Thiago, Mateo e Ciro, e a esposa, Antonela, Messi comemorou o Natal na Argentina, além de ter recebido o atacante Luis Suárez, que está perto de ser anunciado como novo reforço do Grêmio.

Segundo a imprensa francesa, no entanto, Messi deve continuar em Rosário para comemorar o Ano Novo e não deve aparecer em campo com o PSG antes do dia 11 de janeiro, contra o Angers, pela Ligue 1.

Além disso, o técnico da equipe, Christophe Galtier, disse que Messi só deve voltar em janeiro para o time francês: "Leo teve que voltar à Argentina para as comemorações. Ele estará de volta conosco em 2 ou 3 de janeiro", afirmou.

Com essa data estipulada pelo treinador, o craque deve precisar de mais alguns dias para voltar em forma depois de ter atuado no dia 18 de dezembro, no Qatar.

O PSG volta aos gramados nesta quarta-feira (28), contra o Strasbourg, às 17h (de Brasília). A equipe lidera a Ligue 1 com 41 pontos, cinco a mais que o vice-líder, Rennes.