Messi dá “presente” a Griezmann e Coutinho marca pelo Barcelona em amistoso

Craque argentino participou de seu primeiro jogo após toda a polêmica da quase saída do Barça e já busca se "reintegrar" ao vestiário culé

O está próximo de reestrear em LaLiga. O time catalão fez nesse sábado (12) o primeiro jogo amistoso de preparação para o começo da temporada. Sem surpresas, a equipe comandada por Ronald Koeman venceu o Gimnàstic de Tarragona por 3 a 1, em um jogo marcado por simbolismos. Messi permitiu que Griezmann cobrasse o pênalti e ainda viu Coutinho cobrar o outro e marcar.

Aos 17 minutos de jogo, Piqué sofreu um pênalti e automaticamente a cobrança seria de Lionel Messi, batedor oficial de penalidades do Barça. Porém, a tarefa foi deixada para Antoine Griezmann, que não vacilou e balançou as redes para anotar o segundo gol barcelonista.

O jornal As, da , classificou o ato como "política de gestos", na qual o camisa 10 vem agindo de forma a reconquistar a confiança de seus companheiros de vestiário. Isso porque, em entrevista exclusiva à Goal, Messi confirmou que fica no Barça, mas que quer sair e criticou a gestão de Josep Maria Bartomeu. Por isso, o craque, impedido de sair, quer melhorar o ambiente no vestiário e tem tomado algumas atitudes para ajudar nesse sentido.

Cobrar penalidades não é nenhuma surpresa para Griezmann, já que o francês era o batedor oficial no e também da seleção da . Embora o ato de Messi tenha vindo apenas em um jogo amistoso, não há motivos para pensar que tudo isso não é previamente planejado para colaborar com o bom ambiente de onde passará pelo menos mais 10 meses.

Em outro momento de simbolismo, o Barcelona deu números finais ao jogo com um gol de Phillipe Coutinho, também de pênalti. O meia brasileiro deve reconquistar espaço com Koeman e poder marcar um gol, mesmo que em um amistoso, dá uma força e confiança a mais para o ex- , que parece derrapar na carreira após deixar o . Coutinho foi campeão da com o de Munique, inclusive marcando gol contra o próprio Barça, mas o protagonismo que se esperava do jogador está longe de acontecer.

Ainda não se sabe ao acerto o que esperar de um Barcelona pós-8 a 2 e com Messi abertamente querendo deixar a instituição, porém, deve-se esperar por mudanças e até mesmo resgate de algumas filosofias e ideias da época que Koeman era o jogador comandado pelo seu compatriota Johan Cruyff.