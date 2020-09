Messi e Coutinho são relacionados no Barcelona; Suárez e Vidal fora

Craque argentino estará em campo em amistoso contra o Gimnastic após fim da novela envolvendo o seu futuro

O argentino Lionel Messi está entre os relacionados do para o amistoso deste sábado contra o Gimnastic, da segunda divisão espanhola, às 14h (de Brasília), no Estádio Johan Cruyff.

Esta, portanto, será a primeira exibição do craque após ele tentar sem sucesso deixar o Camp Nou sem custos ao término da temporada passada usando uma cláusula de seu contrato.

Em entrevista exclusiva à Goal, o camisa 10 disse que decidiu ficar para não ter que colocar na Justiça o clube que defendeu ao longo de toda a carreira (o Barça e alegaram que a cláusula já havia expirado).

Além de Messi, outra atração da partida amistosa é Philippe Coutinho. O brasileiro retorna de empréstimo do de Munique (marcou inclusive dois gols contra os catalães no histórico 8 a 2 nas quartas de final da ) e agora vai tentar convencer o técnico Ronald Koeman de que pode brilhar no Barça.



O duelo deste sábado também deve marcar as estreias de Francisco Trincão e Pedri pela equipe azul-grená. A jovem dupla também foi relacionada - e o treinador holandês já adiantou que todos os convocados vão atuar pelo menos alguns minutos.

#Culers, here is your squad for the first match of the preseason! 💪🔵🔴 #BarçaNastic pic.twitter.com/DvLtMRPiFT — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2020

Por outro lado, o volante Arturo Vidal e o atacante Luis Suárez estão fora da lista - o que confirma que eles não fazem parte dos planos de Koeman para a temprada 2020/2021.



O destino da dupla pode ser a - o chileno está na mira da , enquanto o uruguaio é alvo da Juventus, que já dispensou o argentino Gonzalo Higuaín, que atua na mesma posição.

Quem também não foi relacionado foi Pjanic, que se recuperou da Covid-19 assim como o zagueiro Todibo. Os dois foram liberados para voltar a treinar neste sábado.

❗LATEST NEWS @Miralem_Pjanic and @jctodibo receive the medical green light after recovering from Covid-19, and have trained at the Ciutat Esportiva. pic.twitter.com/2UcrtXEs1t — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2020

O duelo contra o Gimnastic é o primeiro amistoso de pré-temporada do Barça, que na próxima quarta enfrenta o . A equipe catalã teve adiada a estreia no Campeonato Espanhol, que começa neste final de semana, por ter avançado às fases finais da Champions.