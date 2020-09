Messi ataca Barcelona em defesa de Suárez e ganha apoio de Neymar

Craque argentino usou suas redes sociais para dar adeus a Luis Suárez e criticou mais uma vez a diretoria do clube

Um dia depois da emocionante despedida de Luis Suárez do , Lionel Messi usou suas redes sociais para dar adeus ao grande amigo e ex-companheiro de ataque, que agora se junta a Diego Simeone no Atlético de Madrid. Contudo, o camisa 10 não exitou em criticar mais uma vez a diretoria culé, desta vez pela postura na saída do centroavante uruguaio, e ganhou apoio até de Neymar, que também já formou ataque com a dupla.

Messi e Suárez formaram durante seis anos uma das duplas de ataque mais letais do futebol e da história do Barcelona. Mas o entrosamento não acontecia apenas dentro de campo. Ao longo dos anos, eles também construíram uma bonita relação fora das quatro linhas, que os tornou praticamente inseparáveis, ​​como uma verdadeiros irmãos.

Porém, ao final da temporada passada, Luis Suárez foi informado que não fazia mais parte dos planos do Barcelona para o futuro e teve de procurar um novo clube. O destino mais provável foi durante muito tempo a Juventus, mas a negociação não andou e o atacante acabou acertando com o Atlético de Madrid.

É claro que Messi não gostaria de se separar de seu grande amigo, mas o que realmente lhe incomodou foi o modo como a diretoria culé tratou da saída do uruguaio. E ele não fez nenhuma questão de esconder sua indignação.

"Já vinha me acostumando à ideia, mas hoje entrei no vestiário e a ficha caiu de verdade. Que difícil será não seguir dividindo o dia a dia com você, tanto nos gramados, como fora. Vamos sentir muito a sua falta. Foram muitos anos, muitos mates, almoços, jantares... Muitas coisas que nunca vou esquecer, todos os dias juntos”, escreveu o argentino no Instagram.

“Vai ser estranho te ver com outra camisa e muito mais te enfrentar. Você merecia sair como o que é: um dos jogadores mais importantes da história do clube, conseguindo coisas importantes tanto coletiva como individualmente. E não que te expulsassem, como fizeram. Mas a verdade é que a esta altura nada me me surpreende”, criticou.

Após o post, Neymar, que formou o trio MSN ao lado de Messi e Suárez e é amigo íntimo dos dois, também saiu em defesa do atacante uruguaio.

"Incrível como eles fazem as coisas", comentou o craque do no post feito por Lionel Messi.

A manifestação de Messi é só mais um capítulo da longa e tensa novela entre ele e a diretoria culé, em especial o presidente Josep Maria Bartomeu. A desgastada relação foi o grande motivo para o argentino ter manifestado seu desejo de deixar a Catalunha, o que só não aconteceu porque o camisa 10 não queria entrar na Justiça contra o clube.

Agora, Suárez se despede como o terceiro maior artilheiro da história Blaugrana e com muitos títulos. No , ele se juntará a Diego Simeone em um casamento que tem tudo para dar certo e ainda promete dar muito trabalho ao próprio Barcelona.