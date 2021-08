Messi: adeus ao Barcelona teve abraços, choro e desafio de contar à família

O atacante argentino revelou a "BBC" como foi para sua família lidar com a troca de clube, da saída do Barça até a ida ao PSG

A ida de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain já deu a volta ao mundo, mas o jogador não escondeu em nenhum momento que dar adeus ao Barcelona foi um verdadeiro choque, depois de quase 20 anos rerpresentando o clube catalão.

O fato também afetou sua família, especialmente sua esposa e seus filhos. E ele contou como foi o desafio de dar a notícia à esposa, Antonella Rocuzzo, e aos filhos Thiago, Mateo e Ciro, entre choro e abraços.

“Meu pai voltou para casa para me contar porque ele tinha ido de manhã ao encontro de Laporta e quando ele volta, ele me conta e, obviamente, a ficha caiu e ele me preparou para ver como eu contaria para Antonela e depois contaria para as crianças ", revelou em entrevista à BBC.

“Eu contei a ela e choramos, ficamos amargurados e depois levantamos para ver como iriamos dizer para as crianças da melhor maneira, porque em dezembro já tínhamos falado que íamos continuar, que íamos ficar e sabíamos o golpe que ia ser, principalmente para o Thiago (filho mais velho do casal). Muitas vezes a gente pensa demais e os meninos aceitam de uma forma que a gente não acredita."

"Thiago eu sei que é como eu, que ele está sofrendo por dentro sem expressar, mas também não é nada sério. Ele vai se adaptar como todos se adaptam. Vai ser uma experiência nova para ele e para crescer no lado pessoal ”, detalha sobre a reação dos filhos.

Messi também explicou também como foi arquitetada sua ida para o PSG.

"Depois da declaração do Barcelona, não sabíamos o que fazer. Não tínhamos nada. Aquele nervosismo, incerteza... Quando é que ia recomeçar, para onde iria, a mudança para a família. Foi complicado, até que eu consegui me despedir do povo, falar. Eu consegui fechar e direcionar meu acordo com o PSG e começar a pensar no que estava por vir, na mudança. Aí nós começamos a nos preparar tanto individualmente quanto em família para a mudança. Quando meu pai começou a falar com Leonardo, Neymar já sabia. Comecei a dizer a ele como disse a Di María e Paredes, que havia uma possibilidade de que eu viesse. Estávamos em contato."

Já apresentado e de contrato assinado, Messi vai precisar acelerar sua preparação para estar à disposição do técnico Mauricio Pochettino em seu novo clube: 'desempregado' após o fim do seu contrato do Barcelona, em julho, e parado desde a final da Copa América, o craque deve levar pelo menos duas semanas para entrar em campo pelo Paris na Ligue 1 francesa.