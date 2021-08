Messi, Neymar e Mbappé: PSG prepara ataque mais letal que o futebol de clubes já viu

Craque argentino deve unir forças com os dois jogadores mais caros da história do futebol após deixar o Barcelona

A temporada da Ligue 1 do Paris Saint-Germain pode ter começado com uma vitória por 2 a 1 sobre o recém-promovido Troyes no sábado (7), mas com uma equipe que carecia de estrelas.

Kylian Mbappé apontou o gol da vitória de Mauro Icardi no meio do primeiro tempo, depois que Achraf Hakimi abriu de forma brilhante o gol de estreia, mas a maioria dos craques do PSG - novos e antigos - estiveram ausentes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Sergio Ramos desfalcou a equipe devido a lesão, enquanto Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Marco Verratti, Neymar e Angel Di Maria estiveram ausentes após representarem suas respectivas seleções.

Talvez o maior de todos, entretanto, ainda nem assinou o seu contrato.

Na verdade, quando Messi assinar o contrato - o que se espera que seja um acordo de dois anos com a opção de mais um no Parc des Princes -, será o momento que confirmará que o PSG construiu a unidade de ataque mais devastadora da história do jogo - pelo menos no papel.



Foto: Getty Images

O seis vezes vencedor da Bola de Ouro, amplamente considerado um dos maiores expoentes do jogo, unirá forças com os dois jogadores mais caros de todos os tempos. É uma perspectiva de dar água na boca.

Anteriormente, pensava-se que o PSG poderia ter Messi ou Mbappé, mas está se tornando cada vez mais evidente que o time francês agora terá os dois.

Com Neymar também tendo recentemente comprometido seu futuro com os parisienses ao assinar um contrato de quatro anos, o técnico Mauricio Pochettino terá um ataque como nenhum outro sob seu comando por pelo menos um ano.

Mbappé estará sem contrato a partir de junho de 2022 e há poucos movimentos sugerindo que ele assine um novo acordo.

Aparentemente, o vencedor da Copa do Mundo está preocupado com a competitividade do PSG em termos europeus. O clube respondeu armando-se com indiscutivelmente o maior arsenal de novas contratações que qualquer time já viu em uma única janela de transferência.

O PSG acertou com uma série de contratações de primeira classe durante a janela, incluindo Hakimi da Inter, bem como um pequeno exército de jogadores livres bem condecorados, incluindo Ramos, Donnarumma, Wijnaldum e - em breve - Messi.

Ao que tudo indica, manter Mbappe continua a ser mais prioritário do que contratar Messi, mas é o último que se tem revelado mais fácil de conseguir.

Messi sofreu nas mãos de Mbappé quando eles se encontraram



Foto: Getty Images

O jovem atacante, que deve ser a próxima grande estrela do jogo quando Messi e Cristiano Ronaldo se aposentarem, marcou duas vezes na vitória da França sobre a Argentina na Copa do Mundo de 2018, enquanto ele marcou quatro em duas partidas contra o Barça nas oitavas de final da Champions League no início deste ano.

Do ponto de vista de Mbappé, já não existem dúvidas sobre as ambições do PSG em relação à UCL. No entanto, perguntas legítimas podem - e certamente serão - feitas sobre o equilíbrio que qualquer equipe com Mbappé, Messi e Neymar, todos da equipe titular, tem defensivamente.

No entanto, com três atacantes tão brilhantes em seu time, o PSG será a chapa mais quente da Europa durante a campanha de 2021-22.

Mais artigos abaixo

Entre o ritmo relâmpago de Mbappé, a malandragem de Neymar e a excelência total de Messi, o que lhes faltará na presença física, eles esperam compensar com pura magia.

A incerteza sobre o futuro do jogador francês significa que o trio pode jogar junto apenas por uma única temporada, mas a temporada promete ser muito divertida.