Quando Messi estreia pelo PSG?

Agora é oficial, Lionel Messi, jogará ao lado de Neymar novamente no Paris Saint-Germain. O craque argentino não conseguiu renovar seu contrato com o Barcelona, e se despediu do clube. O PSG surgiu como principal interessado em contar com o craque.

Messi jogará ao lado de grandes jogadores e amigos da seleção argentina: Angel Di Maria e Leandro Paredes. O jogador também encontrará, Sergio Ramos, que foi seu rival muitas vezes no clássico entre Real Madrid e Barcelona. Neymar seu grande amigo e ex-companheiro de Barcelona, também está no time.

Desse modo, muitos torcedores já se perguntam: Quando Messi estreará pelo PSG? A Goal te mostra os possíveis duelos que o craque poderá jogar.

Quando Messi deve estrear pelo PSG ?

O PSG entrará em campo contra o Strasbourg pela Ligue 1, no próximo sábado (14), no entanto, o craque argentino deve ficar de fora da partida ainda. Messi precisa recuperar a forma física, já que seu último jogo oficial foi ainda com a Argentina, na final da Copa América, no dia 10 de julho.

Porém, segundo o jornal Le Parisien, o PSG já teria definido uma data da possível estreia do craque argentino. O time francês enfrentará o Brest e o Reims (ambas partidas fora de casa), nos dias 20 e 29 de agosto, respectivamente. Até lá, o craque poderá fazer um mini pré-temporada no clube. Lembrando que o jogador ganhou férias prolongadas depois da Copa América.