Messi chega ao PSG com elogios a Neymar e Mbappé: "Vou jogar com os melhores do mundo"

O argentino está confiante de que a equipe francesa terá altas chances de disputar todos os títulos em alto nível

Lionel Messi é mais um novo jogador do PSG. O argentino assinou nas últimas horas seu contrato com o clube francês depois de ser liberado do Barcelona e já está em Paris onde, nesta quarta-feira, 11 de agosto, se apresentou e concedeu suas primeiras impressões no Parque dos Príncipes.

“Queria agradecer ao presidente pelas palavras. Estou muito feliz. A saída de Barcelona foi muito difícil porque são muitos anos e uma mudança é complicada. Estou muito animado para poder treinar, tenho gostado muito desde o primeiro dia que cheguei com minha família e meu pessoal. Quero começar a treinar e mal posso esperar para conhecer meus companheiros de equipe e a comissão técnica. Quero agradecer ao presidente, ao Leonardo e ao clube pela rapidez e facilidade com que tudo se encaminhou. Estou animado e quero continuar vencendo e é por isso que venho para este clube que está preparado para compeetir por tudo. Quero agradecer ao povo de Paris, foi uma loucura com a chegada e a recepção terminou de melhorar tudo. Vamos aproveitar esse tempo juntos ", disse ele, em um primeiro discurso.

Jogar com Neymar e Mbappe: "É uma felicidade enorme jogar e atuar com um time como este. Estou animado para começar a treinar e competir com os melhores, isso é lindo e espetacular."

Quando vai estrear?: "Estou desempregado há um mês, acabei de ver o treinador ontem. Terei de fazer uma pré-temporada sozinho e, quando estiver pronto, vou começar a jogar quando me sentir bem e no momento que a comissão técnica decidir que é a hora."

Está mais feliz por ir para o PSG ou triste por deixar o Barça? : “O que aconteceu esta semana foi difícil por um lado e emocionante pelo outro. O que eu tive que viver não acontece da noite para o dia, mas estamos felizes de estar aqui. Tive que passar por vários sentimentos e assimilamos como podíamos”.

Mensagem para os torcedores: "Como disse antes, estou muito grato ao pessoal, foi uma loucura. Haverá tempo para nos vermos no estádio e na cidade, vamos aproveitar muito. Espero que sim. será um ano fantástico para eles. "

O que precisam para ganhar a Champions?: “Não é fácil, você pode ter o melhor time do mundo e não ganhar, os pequenos detalhes te deixam de fora. O PSG sabe que é difícil, é acirrado e é uma competição em que os melhores estão presentes. Acho que precisamos de um grupo forte que de fora você possa ver que existe e precisamos de um pouco de sorte, é necessário e temos que procurar. Acontece que os melhores do mundo as vezes não ganham a Champions League e é isso que a torna bonita. Todos a amam. "

A sua opinião sobre o PSG: “Venho para uma equipe que está pronta e com contratações que foram feitas nesta temporada. Venho para ajudar, para tentar dar o meu melhor e com mais entusiasmo do que nunca. O meu objetivo e o meu sonho são de poder levantar novamente a taça da Champions League e caí no lugar ideal ”.

Neymar e os jogadores que já conhece: “Tenho conhecidos e amigos no vestiário do PSG. Tanto Paris quanto eu buscávamos os mesmos objetivos, um dos motivos da assinatura é o vestiário (Di Maria, Ney, Paredes), isso ajudou muito na escolha deste clube ”.

A sua opinião sobre a Ligue 1: “Já seguia os jogos pelos amigos que tenho aqui e pelo que o PSG tem feito, contratações e mudanças que vão fazer com que as equipes restantes sejam melhores para tentar vencer o PSG”.

Mensagem aos sócios do Barcelona: “Serei sempre grato pelo carinho, o Barcelona é a minha casa, estive lá desde pequeno. Eles me conhecem e sabem que gosto de ganhar e iria a uma equipe forte. Não tenho dúvidas de que o PSG tem os mesmos objetivos de ser maior como clube. Não sei se vou enfrentar o Barça, seria bom voltar para Barcelona quando possível, mas por outro lado seria muito estranho jogar em casa com outra camisa ”.

O que resta do Messi que jogou quando criança em Rosário?: “Cresci em nível profissional e pessoal. Ganhei muita experiência, boa e má, e isso me fez crescer como pessoa. Tenho a mesma vontade de quando era pequeno, adoro futebol, adoro vencer e vou dar tudo de mim para que isso aconteça ".

Pochettino: “Falei com o Pochettino, temos uma relação e já o conheço há muito tempo. Ser argentino facilita as coisas, existe a proximidade. Conversamos e tudo foi bem desde o início. O elenco que o Paris possui colaborou muito para que eu escolhesse este clube. "

As falas de Messi representam o início de um novo ciclo para seu perfil pessoal e, principalmente, profissional. Após 20 anos de Barcelona, o atleta muda de clube, para outro país.

Por outro lado, com nomes conhecidos, como o de Neymar, que servirá de apoio e como um amigo, para que Messi acostume-se o mais rápido possível e possa dar o melhor de si.